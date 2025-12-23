CodeBaseРазделы
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Плохо" (большой палец вниз) на графике - скрипт для MetaTrader 5

Пример из MQL документации по OBJ_ARROW_THUMB_DOWN.

Скрипт предназначен для наглядной работы с графическим знаком "Плохо" на графике. Он создаёт знак в заданной точке (по времени и цене, выраженным в процентах от размеров окна графика), а затем в процессе работы перемещает его вдоль оси времени, а также меняет способ привязки (относительно знака). После завершения демонстрации объект удаляется с графика.

С помощью скрипта можно увидеть, как знак "Плохо" появляется, перемещается по графику, как меняется его положение относительно точки привязки (например, с нижней части на верхнюю), и как он удаляется. Это наглядный пример управления графическими объектами и изменения их параметров «на лету», без пересоздания объекта.

Знак "Плохо" может быть привязан к определённой точке по времени и цене, отображаться на переднем или заднем плане, выделяться мышью и иметь разный приоритет при клике. Скрипт также показывает, как в любой момент удалить объект с графика.

Все основные параметры объекта — его имя, положение, цвет, размер, стиль линии и способ привязки — задаются через входные параметры, что позволяет быстро менять поведение графического объекта без правки кода.

В итоге скрипт служит удобным примером и заготовкой для тех, кто хочет научиться создавать, настраивать и динамически изменять графические элементы на графике.

Пример работы скрипта

Скрипт позволяет:

    Создать знак "Плохо" с заданными параметрами (функция ArrowThumbDownCreate),
    Перемещать знак по графику (функция ArrowThumbDownMove),
    Менять способ привязки знака (функция ArrowThumbDownAnchorChange),
    Удалять знак с графика (функция ArrowThumbDownDelete).

Все функции, представленные в скрипте, могут быть использованы "как есть" или как часть более сложных решений.

