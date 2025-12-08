Общая Концепция

Данный индикатор представляет собой новаторский подход к использованию классических Скользящих Средних (MA), вводя механизм экстраполяции цены для расчета на текущем (еще не закрытом) баре.

Суть метода: Индикатор стремится "опередить" фактическое движение цены, используя в качестве основы для расчета MA на баре 0 (текущем) прогнозную цену. Эта прогнозная цена формируется путем добавления процентной доли от длины предыдущего бара (бар 1) к цене открытия текущего бара.

Прогнозная Цена рассчитывается как Цена Открытия текущего бара ( {Open}[0] ) плюс Процент Прогноза от длины предыдущего бара ( {Close}[1] - {Open}[1] )

Таким образом, расчет MA на текущем баре производится на основе искусственно спроецированного движения, что позволяет индикатору реагировать на потенциальное направление цены до того, как движение фактически произойдет и закроется бар.

Ключевые Возможности

Опережающий Расчет MA: За счет метода экстраполяции, индикатор предоставляет более ранние сигналы пересечения MA по сравнению со стандартными индикаторами, которые рассчитываются по закрытой цене. Гибкость Настройки Прогноза: Процент экстраполяции ( Forecast_Price_Percent ) задается во внешних параметрах, позволяя трейдеру точно настроить степень "опережения" цены. Ускорение Периода (Advanced): Введен дополнительный механизм "Ускорения" MA ( FastMA_Acceleration_Percent / SlowMA_Acceleration_Percent ), который позволяет дополнительно сократить расчетный период MA, делая ее еще более реактивной (фактически, это период