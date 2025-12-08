Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
2 MA Extrapolations - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 433
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Общая Концепция
Данный индикатор представляет собой новаторский подход к использованию классических Скользящих Средних (MA), вводя механизм экстраполяции цены для расчета на текущем (еще не закрытом) баре.
Суть метода: Индикатор стремится "опередить" фактическое движение цены, используя в качестве основы для расчета MA на баре 0 (текущем) прогнозную цену. Эта прогнозная цена формируется путем добавления процентной доли от длины предыдущего бара (бар 1) к цене открытия текущего бара.
Таким образом, расчет MA на текущем баре производится на основе искусственно спроецированного движения, что позволяет индикатору реагировать на потенциальное направление цены до того, как движение фактически произойдет и закроется бар.
Ключевые Возможности
-
Опережающий Расчет MA: За счет метода экстраполяции, индикатор предоставляет более ранние сигналы пересечения MA по сравнению со стандартными индикаторами, которые рассчитываются по закрытой цене.
-
Гибкость Настройки Прогноза: Процент экстраполяции ( Forecast_Price_Percent ) задается во внешних параметрах, позволяя трейдеру точно настроить степень "опережения" цены.
-
Ускорение Периода (Advanced): Введен дополнительный механизм "Ускорения" MA ( FastMA_Acceleration_Percent / SlowMA_Acceleration_Percent ), который позволяет дополнительно сократить расчетный период MA, делая ее еще более реактивной (фактически, это период Прогнозная Цена рассчитывается как Цена Открытия текущего бара ({Open}[0]) плюс Процент Прогноза от длины предыдущего бара ({Close}[1] - {Open}[1])).
-
Разнообразие Типов MA: Поддерживается 8 различных методов расчета скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, LSMA).
Рекомендации для Исследований и Развития
Данная задумка, основанная на искусственном опережении цены, имеет высокий потенциал для дальнейшей работы. Было бы интересно продолжить исследования
-
Динамический Процент Прогноза: Использование адаптивных методов (например, на основе волатильности ATR) для расчета оптимального процента экстраполяции вместо фиксированного.
-
Учет Объема: Интеграция данных об объеме для подтверждения "силы" прогнозируемого движения.
-
Множественные Проекции: Использование нескольких предыдущих баров для более сложного и точного прогноза.
Эксперт для торговли в тестере стратегий для MetaTrader 4TakeStop
Отображает уровни цен для моделируемых сделок, включая заданные значения TP и SL, для выбранного направления торговли. Также отображается краткая статистика, включая разбивку по часам для входа.
Советник создан для помощи трейдеру в ручной торговле.3ColorMACD
Стандартная диаграмма MACD, у которой повышающиеся и понижающиеся бары окрашены в разные цвета.