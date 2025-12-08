CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

2 MA Extrapolations - индикатор для MetaTrader 4

Yaroslav Varankin
Просмотров:
433
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Общая Концепция

Данный индикатор представляет собой новаторский подход к использованию классических Скользящих Средних (MA), вводя механизм экстраполяции цены для расчета на текущем (еще не закрытом) баре.

Суть метода: Индикатор стремится "опередить" фактическое движение цены, используя в качестве основы для расчета MA на баре 0 (текущем) прогнозную цену. Эта прогнозная цена формируется путем добавления процентной доли от длины предыдущего бара (бар 1) к цене открытия текущего бара.

Прогнозная Цена рассчитывается как Цена Открытия текущего бара ({Open}[0]) плюс Процент Прогноза от длины предыдущего бара ({Close}[1] - {Open}[1])

Таким образом, расчет MA на текущем баре производится на основе искусственно спроецированного движения, что позволяет индикатору реагировать на потенциальное направление цены до того, как движение фактически произойдет и закроется бар.

Ключевые Возможности

  1. Опережающий Расчет MA: За счет метода экстраполяции, индикатор предоставляет более ранние сигналы пересечения MA по сравнению со стандартными индикаторами, которые рассчитываются по закрытой цене.

  2. Гибкость Настройки Прогноза: Процент экстраполяции ( Forecast_Price_Percent ) задается во внешних параметрах, позволяя трейдеру точно настроить степень "опережения" цены.

  3. Ускорение Периода (Advanced): Введен дополнительный механизм "Ускорения" MA ( FastMA_Acceleration_Percent / SlowMA_Acceleration_Percent ), который позволяет дополнительно сократить расчетный период MA, делая ее еще более реактивной (фактически, это период Прогнозная Цена рассчитывается как Цена Открытия текущего бара ({Open}[0]) плюс Процент Прогноза от длины предыдущего бара ({Close}[1] - {Open}[1])).

  • Разнообразие Типов MA: Поддерживается 8 различных методов расчета скользящей средней (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, LSMA).                                           

    Рекомендации для Исследований и Развития

    Данная задумка, основанная на искусственном опережении цены, имеет высокий потенциал для дальнейшей работы. Было бы интересно продолжить исследования

  • Динамический Процент Прогноза: Использование адаптивных методов (например, на основе волатильности ATR) для расчета оптимального процента экстраполяции вместо фиксированного.

  • Учет Объема: Интеграция данных об объеме для подтверждения "силы" прогнозируемого движения.

  • Множественные Проекции: Использование нескольких предыдущих баров для более сложного и точного прогноза.

TradingExpert TradingExpert

Эксперт для торговли в тестере стратегий для MetaTrader 4

TakeStop TakeStop

Отображает уровни цен для моделируемых сделок, включая заданные значения TP и SL, для выбранного направления торговли. Также отображается краткая статистика, включая разбивку по часам для входа.

Strategy Schedule Strategy Schedule

Советник создан для помощи трейдеру в ручной торговле.

3ColorMACD 3ColorMACD

Стандартная диаграмма MACD, у которой повышающиеся и понижающиеся бары окрашены в разные цвета.