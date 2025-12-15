Сам советник представляет из себя обычную, типа, торговую графическую панель:

которая имеет девять кнопок и помогает трейдеру в его ручной торговле.

В параметре lots : задается профит.

В параметре distance : указывается дистанция от текущей цены для отложенных ордеров.

В параметре takeprofit : указывается цена в пунктах, по достижению которой ордер будет закрыт с прибылью.

В параметре stoploss : указывается цена в пунктах, по достижению которой ордер будет закрыт в убыток.

Кнопка close all - закрывает все ордера находящиеся на момент нажатия на кнопки в рынке. Кнопка delete buy - удаляет отложенный ордера на покупку.

Кнопка delete sell : удаляет отложенные ордера на продажу.

Кнопка BUY - открывает ордер на покупку.

Кнопка BUY LIMIT - открывает лимитный отложенный ордер на покупку.

Кнопка BUY STOP - открывает стоповый отложенный ордер на покупку.

Кнопка SELL - открывает ордер на продажу.

Кнопка SELL LIMIT - открывает лимитный отложенный ордер на продажу.

Кнопка SELL STOP - открывает стоповый отложенный ордер на продажу.

В поле: lots, distance, takeprofit, stoploss(справа, в синей рамке нужно навести указатель и щелкнуть мышкой что бы появился курсор) - нужно указать объем торгового лота, дистанцию от текущей цены где будет открыт отложенный ордер, расстояние в пунктах для закрытия ордера с прибылью и расстояние в пунктах для закрытия ордев в убыток. Рыночные ордера: BUY и SELL могут открыться, если указан будет только один лот. А вот для открытия отложенных ордеров нужно указать и дистанцию от текущей цены.

И P.S: в общем кому будет интересно покопаться с самим кодом, то тут можно добавить еще две кнопки Buy Grid и Sell Grid и окно с указанием и окно для ввода параметров для открытия сетки ордеров. Сам код по открытию сетки ордеров уже тут написан и осталось только сделать кнопки, параметры и включить их в эту панель. И все.



