С помощью данного эксперта, есть возможность протестировать свою стратегию в тестере стратегий, на прошлой истории цены. Запустите тестер стратегий, установите необходимые индикаторы , запустите и в ручном режиме открывайте сделки как на покупку так и на продажу с помощью кнопок на графике, размер лота, стоп и профит выставляем в настройках, там же можно закрыть все сделки.







