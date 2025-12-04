CodeBaseРазделы
TradingExpert - эксперт для MetaTrader 4

Eduard Gluhov
Опубликован:
С помощью данного эксперта, есть возможность протестировать свою стратегию в тестере стратегий, на прошлой истории цены. Запустите тестер стратегий, установите необходимые индикаторы , запустите  и в ручном режиме открывайте сделки как на покупку так и на продажу с помощью кнопок на графике, размер лота, стоп и профит выставляем в настройках, там же можно закрыть все сделки.



