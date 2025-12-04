Ставь лайки и следи за новостями
TradingExpert - эксперт для MetaTrader 4
С помощью данного эксперта, есть возможность протестировать свою стратегию в тестере стратегий, на прошлой истории цены. Запустите тестер стратегий, установите необходимые индикаторы , запустите и в ручном режиме открывайте сделки как на покупку так и на продажу с помощью кнопок на графике, размер лота, стоп и профит выставляем в настройках, там же можно закрыть все сделки.
Отображает уровни цен для моделируемых сделок, включая заданные значения TP и SL, для выбранного направления торговли. Также отображается краткая статистика, включая разбивку по часам для входа.Accelerator Oscillator ARROW
Отображение показаний индикатора AC в основном окне графика
Попытка опережения цены за счет предыдущего бара метод экстраполяцииStrategy Schedule
Советник создан для помощи трейдеру в ручной торговле.