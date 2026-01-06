Dual MA Distance - индикатор показывает расхождение двух валютных пар. На фото показано два участка на индикаторе где он сильно разошёлся, вертикальная линия и вторая вертикальная линия где индикатор ушёл в противоположную сторону ниже синей линии. в данном примере показана пара EURUSD синим цветом и GBPUSD цвет красный на индикаторе. Как правило в данных парах фунт значительно опережает евро как при росте так при падении, на первом и втором фото можно увидеть расстояние которое прошли обе пары в пунктах, первая пара 143 пункта, вторая 284. Разницу почти в 140 пунктов можно было бы зафиксировать.

EURUSD





GBPUSD





Настройки индикатора.

Sym1 = EURUSD - Символ 1

TF1 = PERIOD_CURRENT - Таймфрейм 1

MAPeriod1 = 50 - Период MA 1

MAMethod1 = MODE_EMA - Метод MA 1 (MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA)

AppliedPrice1 = PRICE_CLOSE - Применяемая цена для MA 1



Sym2 = GBPUSD - Символ 2

TF2 = PERIOD_CURRENT - Таймфрейм 2

MAPeriod2 = 50 - Период MA 2

MAMethod2 = MODE_EMA - Метод MA 2

AppliedPrice2 = PRICE_CLOSE - Применяемая цена для MA 2



UsePips = true - отображать в пипсах, false - в минимальных пунктах (Point)







