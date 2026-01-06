CodeBaseРазделы
Eduard Gluhov
Dual MA Distance - индикатор показывает расхождение двух валютных пар. На фото показано два участка на индикаторе где он сильно разошёлся, вертикальная линия и вторая вертикальная линия где индикатор ушёл в противоположную сторону ниже синей линии. в данном примере показана пара EURUSD синим цветом и   GBPUSD цвет красный на индикаторе. Как правило в данных парах фунт значительно опережает евро как при росте так при падении, на первом и втором фото можно увидеть расстояние которое прошли обе пары в пунктах, первая пара 143 пункта, вторая 284. Разницу почти в 140 пунктов можно было бы зафиксировать.

EURUSD



GBPUSD



Настройки индикатора.

Sym1  = EURUSD - Символ 1
TF1    = PERIOD_CURRENT - Таймфрейм 1
MAPeriod1 = 50 - Период MA 1
MAMethod1 = MODE_EMA - Метод MA 1 (MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA)
AppliedPrice1 = PRICE_CLOSE -  Применяемая цена для MA 1

Sym2 = GBPUSD -  Символ 2
TF2  = PERIOD_CURRENT -  Таймфрейм 2
MAPeriod2 = 50 -  Период MA 2
MAMethod2 = MODE_EMA - Метод MA 2
AppliedPrice2 = PRICE_CLOSE -  Применяемая цена для MA 2

UsePips = true  - отображать в пипсах, false - в минимальных пунктах (Point)



