Dual MA Distance - индикатор для MetaTrader 4
- 54
Dual MA Distance - индикатор показывает расхождение двух валютных пар. На фото показано два участка на индикаторе где он сильно разошёлся, вертикальная линия и вторая вертикальная линия где индикатор ушёл в противоположную сторону ниже синей линии. в данном примере показана пара EURUSD синим цветом и GBPUSD цвет красный на индикаторе. Как правило в данных парах фунт значительно опережает евро как при росте так при падении, на первом и втором фото можно увидеть расстояние которое прошли обе пары в пунктах, первая пара 143 пункта, вторая 284. Разницу почти в 140 пунктов можно было бы зафиксировать.
Настройки индикатора.
Sym1 = EURUSD - Символ 1
TF1 = PERIOD_CURRENT - Таймфрейм 1
MAPeriod1 = 50 - Период MA 1
MAMethod1 = MODE_EMA - Метод MA 1 (MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA, MODE_LWMA)
AppliedPrice1 = PRICE_CLOSE - Применяемая цена для MA 1
Sym2 = GBPUSD - Символ 2
TF2 = PERIOD_CURRENT - Таймфрейм 2
MAPeriod2 = 50 - Период MA 2
MAMethod2 = MODE_EMA - Метод MA 2
AppliedPrice2 = PRICE_CLOSE - Применяемая цена для MA 2
UsePips = true - отображать в пипсах, false - в минимальных пунктах (Point)
