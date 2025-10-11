Отображение показаний индикатора AC в основном окне графика

Советник использует индикатор относительной силы (RSI), индикатор Stochastic Oscillator и индикатор Bollinger Bands для определения тренда или контртренда. Будучи мультипарным советником, он сканирует несколько валютных пар в поисках сигналов. Этот советник оснащен множеством функций, включая трейлинг, управление рисками, управление капиталом, режим ограничения и другие. При правильных настройках он способен приносить значительную прибыль.