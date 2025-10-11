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Индикаторы

TakeStop - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Chumakov
Evgeniy Chumakov

Evgeniy Chumakov

3.5 (2)
20 кодов 33 темы 3599 комментариев
Просмотров:
2388
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
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Отображает уровни цен для моделируемых сделок, включая заданные значения TP и SL, для выбранного направления торговли. Также отображается краткая статистика, включая разбивку по часам для входа.

Пользователь устанавливает величину тейк-профита (TP) и стоп-лосса (SL) в процентах и указывает направление торговли: Покупка (Buy) или Продажа (Sell).


Accelerator Oscillator ARROW Accelerator Oscillator ARROW

Отображение показаний индикатора AC в основном окне графика

RRS Impulse RRS Impulse

Советник использует индикатор относительной силы (RSI), индикатор Stochastic Oscillator и индикатор Bollinger Bands для определения тренда или контртренда. Будучи мультипарным советником, он сканирует несколько валютных пар в поисках сигналов. Этот советник оснащен множеством функций, включая трейлинг, управление рисками, управление капиталом, режим ограничения и другие. При правильных настройках он способен приносить значительную прибыль.

TradingExpert TradingExpert

Эксперт для торговли в тестере стратегий для MetaTrader 4

2 MA Extrapolations 2 MA Extrapolations

Попытка опережения цены за счет предыдущего бара метод экстраполяции