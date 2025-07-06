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Индикаторы

Accelerator Oscillator ARROW - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Karputov
Опубликовал:
Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
3036
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
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Версия индикатора Владимира Карпутова для МТ4.



RRS Impulse RRS Impulse

Советник использует индикатор относительной силы (RSI), индикатор Stochastic Oscillator и индикатор Bollinger Bands для определения тренда или контртренда. Будучи мультипарным советником, он сканирует несколько валютных пар в поисках сигналов. Этот советник оснащен множеством функций, включая трейлинг, управление рисками, управление капиталом, режим ограничения и другие. При правильных настройках он способен приносить значительную прибыль.

MA2CCI MA2CCI

Пример торговой системы для пересечения 2MA и CCI

TakeStop TakeStop

Отображает уровни цен для моделируемых сделок, включая заданные значения TP и SL, для выбранного направления торговли. Также отображается краткая статистика, включая разбивку по часам для входа.

TradingExpert TradingExpert

Эксперт для торговли в тестере стратегий для MetaTrader 4