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Accelerator Oscillator ARROW - индикатор для MetaTrader 4
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Версия индикатора Владимира Карпутова для МТ4.
Советник использует индикатор относительной силы (RSI), индикатор Stochastic Oscillator и индикатор Bollinger Bands для определения тренда или контртренда. Будучи мультипарным советником, он сканирует несколько валютных пар в поисках сигналов. Этот советник оснащен множеством функций, включая трейлинг, управление рисками, управление капиталом, режим ограничения и другие. При правильных настройках он способен приносить значительную прибыль.MA2CCI
Пример торговой системы для пересечения 2MA и CCI
Отображает уровни цен для моделируемых сделок, включая заданные значения TP и SL, для выбранного направления торговли. Также отображается краткая статистика, включая разбивку по часам для входа.TradingExpert
Эксперт для торговли в тестере стратегий для MetaTrader 4