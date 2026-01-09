Смотри, как бесплатно скачать роботов
DualMA_Diff_stats - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 31
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт позволяет выгрузить статистику по индикатору Dual MA Distance на любом периоде графика для анализа лучших точек входа.
Загрузите скрипт в папку Scripts, запустите его на график, данные статистики сохранятся в терминале каталога Files, в таблице Excel что позволит проанализировать идеальные точки входа по инструменту. На базе данного индикатора написан эксперт по которому продолжается работа по настройке параметров.
