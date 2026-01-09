Скрипт позволяет выгрузить статистику по индикатору Dual MA Distance на любом периоде графика для анализа лучших точек входа.

Загрузите скрипт в папку Scripts, запустите его на график, данные статистики сохранятся в терминале каталога Files, в таблице Excel что позволит проанализировать идеальные точки входа по инструменту. На базе данного индикатора написан эксперт по которому продолжается работа по настройке параметров.







