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ZigZag Step Points - индикатор для MetaTrader 4
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Обновлено: Добавлена возможность вывода информации в файл.
Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.
У данной версии есть дополнительные включаемые опции:
- 1. Можно вывести линии уровней которые соответствуют последним экстремумам (Максимум / Минимум) зигзага.
- 2. Включение отображения размера волн в пунктах. Обозначает сколько пунктов прошла цена от уровня к уровню.
Настройки индикатора дают выбор цвета для каждого элемента зигзага и д.р.
Отображение чистого ЗигЗага:
ЗигЗаг с включенной функцией отображения уровней:
ЗигЗаг с включением всех дополнительных функций (уровни + длина волны в пунктах)
BuySellZigZag
Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.Range Levels
Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.
Auto Scale ZigZag
ЗигЗаг с автоматическим определением размера шага для смены направления волны.Тикер Аск
Индикатор рисует в подокне графика тиковую историю.