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Индикаторы

ZigZag Step Points - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Chumakov
Evgeniy Chumakov

Evgeniy Chumakov

3.5 (2)
20 кодов 33 темы 3599 комментариев
Просмотров:
3506
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Обновлено: Добавлена возможность вывода информации в файл.

Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.

У данной версии есть дополнительные включаемые опции:

  • 1. Можно вывести линии уровней которые соответствуют последним экстремумам (Максимум / Минимум) зигзага.
  • 2. Включение отображения размера волн в пунктах. Обозначает сколько пунктов прошла цена от уровня к уровню.

Настройки индикатора дают выбор цвета для каждого элемента зигзага и д.р.

Отображение чистого ЗигЗага:


ЗигЗаг с включенной функцией отображения уровней:


ЗигЗаг с включением всех дополнительных функций (уровни + длина волны в пунктах)


BuySellZigZag BuySellZigZag

Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.

Range Levels Range Levels

Индикатор рисует ближайшие уровни заданного ценового диапазона.

Auto Scale ZigZag Auto Scale ZigZag

ЗигЗаг с автоматическим определением размера шага для смены направления волны.

Тикер Аск Тикер Аск

Индикатор рисует в подокне графика тиковую историю.