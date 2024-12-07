Обновлено: Добавлена возможность вывода информации в файл.

Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.

У данной версии есть дополнительные включаемые опции:

1. Можно вывести линии уровней которые соответствуют последним экстремумам (Максимум / Минимум) зигзага.

2. Включение отображения размера волн в пунктах. Обозначает сколько пунктов прошла цена от уровня к уровню.

Настройки индикатора дают выбор цвета для каждого элемента зигзага и д.р. Отображение чистого ЗигЗага:







ЗигЗаг с включенной функцией отображения уровней:





ЗигЗаг с включением всех дополнительных функций (уровни + длина волны в пунктах)



