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Тикер Аск - индикатор для MetaTrader 4
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Auto Scale ZigZag
ЗигЗаг с автоматическим определением размера шага для смены направления волны.ZigZag Step Points
Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.
TwoAssistantNetworkerSell
Скрипт открывает сеть отложенных ордеров на продажуTwoAssistantNetworkerBuy
Скрипт открывает сеть отложенных ордеров на покупку.