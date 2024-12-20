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Индикаторы

Тикер Аск - индикатор для MetaTrader 4

Vitaly Murlenko
Vitaly Murlenko

Vitaly Murlenko

Программирую на MQL4 c 2006 года.
2 кода 27 тем 2277 комментариев
Просмотров:
3146
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Индикатор рисует в подокне графика тиковую историю. Глубина отрисовки задаётся трейдером в пользовательских переменных.

Внимание! Индикатор работает в режиме реального времени. Это значит, что нужно бросить его на график и подождать прихода новых тиков.


Auto Scale ZigZag Auto Scale ZigZag

ЗигЗаг с автоматическим определением размера шага для смены направления волны.

ZigZag Step Points ZigZag Step Points

Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.

TwoAssistantNetworkerSell TwoAssistantNetworkerSell

Скрипт открывает сеть отложенных ордеров на продажу

TwoAssistantNetworkerBuy TwoAssistantNetworkerBuy

Скрипт открывает сеть отложенных ордеров на покупку.