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Auto Scale ZigZag - индикатор для MetaTrader 4
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ЗигЗаг с автоматическим определением размера шага для смены направления волны.
В данной версии зигзага есть только один настраиваемый параметр - Scale.
По умолчанию параметр Scale установлен на 1.0, если установить его значение равным 0.5, то зигзаг будет менее чувствителен, а если поставить допустим Scale = 2.0 чувствительность повысится и будет больше разворотов волн зигзага.
Суть в том, что цена сама формирует размер шага для смены направления волны. Пользователь задаёт только масштаб в котором он хочет отлавливать экстремумы зигзага.
Пример Scale = 1.0:
Пример Scale = 0.5:
Пример Scale = 2.0:
Пример Scale = 1.0 / 0.5 / 2.0 вместе на одном графике:
Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.BuySellZigZag
Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.
Индикатор рисует в подокне графика тиковую историю.TwoAssistantNetworkerSell
Скрипт открывает сеть отложенных ордеров на продажу