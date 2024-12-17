ЗигЗаг с автоматическим определением размера шага для смены направления волны.

В данной версии зигзага есть только один настраиваемый параметр - Scale.

По умолчанию параметр Scale установлен на 1.0, если установить его значение равным 0.5, то зигзаг будет менее чувствителен, а если поставить допустим Scale = 2.0 чувствительность повысится и будет больше разворотов волн зигзага.

Суть в том, что цена сама формирует размер шага для смены направления волны. Пользователь задаёт только масштаб в котором он хочет отлавливать экстремумы зигзага.

Пример Scale = 1.0:





Пример Scale = 0.5:





Пример Scale = 2.0:





Пример Scale = 1.0 / 0.5 / 2.0 вместе на одном графике:



