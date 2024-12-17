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Индикаторы

Auto Scale ZigZag - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Chumakov
Evgeniy Chumakov

Evgeniy Chumakov

3.5 (2)
20 кодов 33 темы 3599 комментариев
Просмотров:
4709
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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ЗигЗаг с автоматическим определением размера шага для смены направления волны.

В данной версии зигзага есть только один настраиваемый параметр - Scale.

По умолчанию параметр Scale установлен на 1.0, если установить его значение равным 0.5, то зигзаг будет менее чувствителен, а если поставить допустим Scale = 2.0 чувствительность повысится и будет больше разворотов волн зигзага.

Суть в том, что цена сама формирует размер шага для смены направления волны. Пользователь задаёт только масштаб в котором он хочет отлавливать экстремумы зигзага.

Пример Scale = 1.0:


Пример Scale = 0.5:


Пример Scale = 2.0:


Пример Scale = 1.0 / 0.5 / 2.0 вместе на одном графике:


ZigZag Step Points ZigZag Step Points

Очередная версия ЗигЗага, где размер шага для смены направления отрезка задаётся в пунктах цены.

BuySellZigZag BuySellZigZag

Двойной ЗигЗаг рисует виртуальные уровни Buy и Sell на ценовом графике.

Тикер Аск Тикер Аск

Индикатор рисует в подокне графика тиковую историю.

TwoAssistantNetworkerSell TwoAssistantNetworkerSell

Скрипт открывает сеть отложенных ордеров на продажу