Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621

KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом.

Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.

Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.