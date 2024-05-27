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ZigZag WaveSize - индикатор для MetaTrader 4
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Модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах
UPD
Обновил версию с учётом запроса из обсуждения
+ Оптимизирована логика построения онлайн: теперь она не перерисовывает всё с нуля на каждом тике, а работает параллельно основному расчёту, рисуя только последние метки тогда, когда ЗигЗаг рисует новые линии или обновляет их.
+ Добавлены трендовые линии, чтобы выделить любое количество линий ЗигЗага по цвету и толщине, начиная с самой свежей
+ Добавлен новый режим Алерта: "Пробой последнего экстремума" текущей линией ЗигЗага
+ (Запрос пользователя из обсуждения): добавлено значение среднего размера линий. От себя добавил ещё и медиану. Обе опциональны, можно отключить их расчёт и отрисовку. Обе метки можно двигать по графику в удобное место. Размер шрифта, цвет — опционально для каждой.
UPD
+ Добавил новый режим цветовой отрисовки: «Структурный».
Он выделяет цветом классическую структуру тренда: одновременно повышающиеся или понижающиеся максимумы/минимумы.
UPD
+ Добавил ещё один режим расчёта в пунктах: линия строится, если превысила заданное количество пунктов в настройках.
+ Добавил подрасчёты данного режима работы: ручной и автоматический. Автоматический режим расчитывается по ATR
+ Добавил коэффициент умножения ATR для более точной настройки.
В следущей версии добавлю уровни над непробитыми (или пробитыми тоже - опционально) экстремумами
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Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621
Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.Range Forecast H1
Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.