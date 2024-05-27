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Индикаторы

ZigZag WaveSize - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
Приветствую вас, друзья!
Пишу на mql4 и mql5. В моём маркете вы найдёте самые разные продукты, каждый день я разрабатываю что-то новое, что-то исследую. В ближайшее время появятся новые индикаторы и советники.
26 продуктов 9 кодов 131 тема 6158 комментариев
Просмотров:
10391
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах


UPD

Обновил версию с учётом запроса из обсуждения


 


+ Оптимизирована логика построения онлайн: теперь она не перерисовывает всё с нуля на каждом тике, а работает параллельно основному расчёту, рисуя только последние метки тогда, когда ЗигЗаг рисует новые линии или обновляет их.

+ Добавлены трендовые линии, чтобы выделить любое количество линий ЗигЗага по цвету и толщине, начиная с самой свежей

+ Добавлен новый режим Алерта: "Пробой последнего экстремума" текущей линией ЗигЗага

+ (Запрос пользователя из обсуждения): добавлено значение среднего размера линий. От себя добавил ещё и медиану. Обе опциональны, можно отключить их расчёт и отрисовку. Обе метки можно двигать по графику в удобное место. Размер шрифта, цвет — опционально для каждой. 


UPD

+ Добавил новый режим цветовой отрисовки: «Структурный».

Он выделяет цветом классическую структуру тренда: одновременно повышающиеся или понижающиеся максимумы/минимумы.






UPD

+ Добавил ещё один режим расчёта в пунктах: линия строится, если превысила заданное количество пунктов в настройках.

+ Добавил подрасчёты данного режима работы: ручной и автоматический. Автоматический режим расчитывается по ATR

+ Добавил коэффициент умножения ATR для более точной настройки.






В следущей версии добавлю уровни над непробитыми (или пробитыми тоже - опционально) экстремумами


KopierMaschine KopierMaschine

KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом.

MorningFlat_v3 MorningFlat_v3

Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621

Candle Size Candle Size

Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.

Range Forecast H1 Range Forecast H1

Индикатор отображает фактический диапазон часовой свечи в процентах и расчётный диапазон на основе усреднённой статистики.