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Советники

KopierMaschine - эксперт для MetaTrader 4

Denis Nikolaev
Denis Nikolaev

Denis Nikolaev

4.6 (327)
Robots for MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, ProRealTime, QuanTower, TradingView, QUIK, TradeStation, ThinkOrSwim, JForex and other platforms.
9 продуктов 2 кода 1 тема 595 комментариев
Просмотров:
5842
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Направления копирования:

  1. MT4 --> MT5
  2. MT4 --> MT4
  3. MT5 --> MT5
  4. MT5 --> MT4

для копирования между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 необходимо приобрести версию продукта KopierMaschine для  MetaTrader 4

Особенности

  • Программа работает в двух режимах Master и Slave
  • На один подчиненный счет можно копировать сделки от разных поставщиков
  • Можно включить\отключить копирование стоплосса и тейкпрофита
  • Можно  включить\отключить копирование отложенных ордеров
  • Бесконфликтная работа в присутствии других советников
  • Поддержка счетов с суффиксами и префиксами 
  • Можно изменить направление торговли
  • Сделки можно копировать пропорциональным к балансу объемом, фиксированным объемом и с объемом поставщика
  • Можно задать условие: открыть сделку при отклонении цены на подчиненном счете от цены поставщика на указанное значение

Принцип работы

  • Терминал со счетом поставщика и терминал со счетом подчиненного должны быть открыты одновременно
  • На терминал со счетом поставщика советник ставиться в режиме WorkMode=Master, затем нажимается кнопка ON на панели
  • На терминал с подчиненным счетом советник ставиться в режиме WorkMode=Slave, затем на панели выбираются счет поставщика, необходимые опции копирования сделок и нажимается кнопка ON.
  • После выполнения вышеуказанных действий сделки со счета поставщика будут копироваться на подчиненный счет




MorningFlat_v3 MorningFlat_v3

Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621

showSwap showSwap

showSwap простой индикатор. показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy, а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.

ZigZag WaveSize ZigZag WaveSize

Модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах

Candle Size Candle Size

Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.