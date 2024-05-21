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KopierMaschine - эксперт для MetaTrader 4
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Направления копирования:
- MT4 --> MT5
- MT4 --> MT4
- MT5 --> MT5
- MT5 --> MT4
для копирования между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 необходимо приобрести версию продукта KopierMaschine для MetaTrader 4
Особенности
- Программа работает в двух режимах Master и Slave
- На один подчиненный счет можно копировать сделки от разных поставщиков
- Можно включить\отключить копирование стоплосса и тейкпрофита
- Можно включить\отключить копирование отложенных ордеров
- Бесконфликтная работа в присутствии других советников
- Поддержка счетов с суффиксами и префиксами
- Можно изменить направление торговли
- Сделки можно копировать пропорциональным к балансу объемом, фиксированным объемом и с объемом поставщика
- Можно задать условие: открыть сделку при отклонении цены на подчиненном счете от цены поставщика на указанное значение
Принцип работы
- Терминал со счетом поставщика и терминал со счетом подчиненного должны быть открыты одновременно
- На терминал со счетом поставщика советник ставиться в режиме WorkMode=Master, затем нажимается кнопка ON на панели
- На терминал с подчиненным счетом советник ставиться в режиме WorkMode=Slave, затем на панели выбираются счет поставщика, необходимые опции копирования сделок и нажимается кнопка ON.
- После выполнения вышеуказанных действий сделки со счета поставщика будут копироваться на подчиненный счет
MorningFlat_v3
Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621showSwap
showSwap простой индикатор. показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy, а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.
ZigZag WaveSize
Модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктахCandle Size
Индикатор ищет на графике цены свечи, которые большего размера, чем указанный в настройках и отмечает их на графике.