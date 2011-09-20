Ставь лайки и следи за новостями
Mass Index - индикатор для MetaTrader 5
Mass Index — индекс массы. Этот индекс популяризирован Тушаром Чанде (Tushar Chande) и Дональдом Дорси (Donald Dorsey). Он рассчитывается суммированием экспоненциально сглаженной скользящей средней дневных диапазонов (high-low) за 25 последних периодов (как правило, за 25 последних периодов). Задача данного индекса заключается в том, чтобы идентифицировать разворот тренда путем измерения сужения (расширения) среднего диапазона между максимальной и минимальной ценами. В моменты расширения этого диапазона индекс массы увеличивается, а при сужении - уменьшается.
Для выявления сигнала покупки (продажи) используется экспоненциальная скользящая средняя (например, с периодом 9). Поскольку индекс массы пытается предсказать разворот тренда, то длинная позиция открывается, если скользящая средняя показывает нисходящий тренд, а короткая — когда скользящая средняя указывает на восходящий тренд.
В этом индикаторе усреднение индикатора можно менять:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
