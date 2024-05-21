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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
KopierMaschineMT5 - эксперт для MetaTrader 5
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Особенности
- Программа работает в двух режимах Master и Slave
- На один подчиненный счет можно копировать сделки от разных поставщиков
- Можно включить\отключить копирование стоплосса и тейкпрофита
- Можно включить\отключить копирование отложенных ордеров
- Бесконфликтная работа в присутствии других советников
- Поддержка счетов с суффиксами и префиксами
- Можно изменить направление торговли
- Сделки можно копировать пропорциональным к балансу объемом, фиксированным объемом и с объемом поставщика
- Можно задать условие: открыть сделку при отклонении цены на подчиненном счете от цены поставщика на указанное значение
Принцип работы
- Терминал со счетом поставщика и терминал со счетом подчиненного должны быть открыты одновременно
- На терминал со счетом поставщика советник ставиться в режиме WorkMode=Master, затем нажимается кнопка ON на панели
- На терминал с подчиненным счетом советник ставиться в режиме WorkMode=Slave, затем на панели выбираются счет поставщика, необходимые опции копирования сделок и нажимается кнопка ON.
- После выполнения вышеуказанных действий сделки со счета поставщика будут копироваться на подчиненный счет
Советник по теории вероятностей для Форекс
Советник по теории вероятностейVolatility Stop
Volatility Stop - индикатор уровней стопов по волатильности
Angle и Speed
Индикатор показывает угол или среднюю скорость изменения цены.Индикатор Price / Volume
Одна из простых фич для машинного обучения