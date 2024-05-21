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Советники

KopierMaschineMT5 - эксперт для MetaTrader 5

Denis Nikolaev
Denis Nikolaev

Denis Nikolaev

4.6 (327)
Robots for MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, ProRealTime, QuanTower, TradingView, QUIK, TradeStation, ThinkOrSwim, JForex and other platforms.
9 продуктов 2 кода 1 тема 595 комментариев
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Просмотров:
3596
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Особенности

  • Программа работает в двух режимах Master и Slave
  • На один подчиненный счет можно копировать сделки от разных поставщиков
  • Можно включить\отключить копирование стоплосса и тейкпрофита
  • Можно  включить\отключить копирование отложенных ордеров
  • Бесконфликтная работа в присутствии других советников
  • Поддержка счетов с суффиксами и префиксами 
  • Можно изменить направление торговли
  • Сделки можно копировать пропорциональным к балансу объемом, фиксированным объемом и с объемом поставщика
  • Можно задать условие: открыть сделку при отклонении цены на подчиненном счете от цены поставщика на указанное значение

Принцип работы

  • Терминал со счетом поставщика и терминал со счетом подчиненного должны быть открыты одновременно
  • На терминал со счетом поставщика советник ставиться в режиме WorkMode=Master, затем нажимается кнопка ON на панели
  • На терминал с подчиненным счетом советник ставиться в режиме WorkMode=Slave, затем на панели выбираются счет поставщика, необходимые опции копирования сделок и нажимается кнопка ON.
  • После выполнения вышеуказанных действий сделки со счета поставщика будут копироваться на подчиненный счет




Советник по теории вероятностей для Форекс Советник по теории вероятностей для Форекс

Советник по теории вероятностей

Volatility Stop Volatility Stop

Volatility Stop - индикатор уровней стопов по волатильности

Angle и Speed Angle и Speed

Индикатор показывает угол или среднюю скорость изменения цены.

Индикатор Price / Volume Индикатор Price / Volume

Одна из простых фич для машинного обучения