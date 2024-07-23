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Индикаторы

Fractals Dynamic - индикатор для MetaTrader 5

Ivan Butko
Ivan Butko

Ivan Butko

4.8 (8)
Приветствую вас, друзья!
Пишу на mql4 и mql5. В моём маркете вы найдёте самые разные продукты, каждый день я разрабатываю что-то новое, что-то исследую. В ближайшее время появятся новые индикаторы и советники.
26 продуктов 9 кодов 131 тема 6158 комментариев
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Просмотров:
4927
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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В данном индикаторе фракталов можно задавать произвольное количество баров как слева, так и справа от центрального бара для возможности построения различных видов фракталов. 



ZZVolatility ZZVolatility

Ещё один зиг заг. ZigZag

Индикатор Price / Volume Индикатор Price / Volume

Одна из простых фич для машинного обучения

TimeBar TimeBar

Простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с момента открытия бара и текущее время.

Panel for Calculating History Profit Panel for Calculating History Profit

Этот скрипт CalculateHistoryProfit версии 1.0 предназначен для расчета прибыли за указанный период с использованием графической панели.