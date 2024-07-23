Одна из простых фич для машинного обучения

Ещё один зиг заг. ZigZag

Простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с момента открытия бара и текущее время.

Этот скрипт CalculateHistoryProfit версии 1.0 предназначен для расчета прибыли за указанный период с использованием графической панели.