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Fractals Dynamic - индикатор для MetaTrader 5
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ZZVolatility
Ещё один зиг заг. ZigZagИндикатор Price / Volume
Одна из простых фич для машинного обучения
TimeBar
Простой информационный индикатор, который показывает оставшееся время до закрытия бара, а также время, прошедшее с момента открытия бара и текущее время.Panel for Calculating History Profit
Этот скрипт CalculateHistoryProfit версии 1.0 предназначен для расчета прибыли за указанный период с использованием графической панели.