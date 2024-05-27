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Индикатор рассчитывает угол между трендовой линией и горизонталью. По оси X - берутся минутные бары, не зависимо от таймфрейма, по оси Y - пункты.

Обратите внимание, что локальные минимумы или максимумы на младших таймфреймах могут не совпадать с началом бара на старших ТФ

из за этого значения индикатора могут не значительно отличаться на разных ТФ.





Второй вариант работы индикатора, рассчитывает среднюю скорость изменения цены - пунктов/минуту.

Как использовать этот индикатор? Та хз. Имхо, абсолютно бесполезная вещь..

Добавил подвал. Впрочем такой же бесполезный.







