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Индикаторы

Angle и Speed - индикатор для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
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Навеяно сообщением

Angle

Индикатор рассчитывает угол между трендовой линией и горизонталью. По оси X - берутся минутные бары, не зависимо от таймфрейма, по оси Y - пункты.

м1

Обратите внимание, что локальные минимумы или максимумы на младших таймфреймах могут не совпадать с началом бара на старших ТФ

из за этого значения индикатора могут не значительно отличаться на разных ТФ.


Второй вариант работы индикатора, рассчитывает среднюю скорость изменения цены - пунктов/минуту. 

м1+

Как использовать этот индикатор? Та хз. Имхо, абсолютно бесполезная вещь..

Добавил подвал. Впрочем такой же бесполезный.

подвал


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