Индикатор отображает максимальную и минимальную цены в пределах времени суток, заданного параметрами "Day start hour", "Day start minute", "Day end hour", "Day end minute". Возле верхней границы полученного канала отображается высота канала в пунктах (пунктом считается то, что возвращает функция Point()).

Также при помощи параметра "Target level, %" можно настроить отображение целевых зон движения цены после пробоя канала вверх или вниз. За 100% берется высота канала.



