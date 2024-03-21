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Индикаторы

MorningFlat_v3 - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
7816
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Индикатор отображает максимальную и минимальную цены в пределах времени суток, заданного параметрами "Day start hour", "Day start minute", "Day end hour", "Day end minute". Возле верхней границы полученного канала отображается высота канала в пунктах (пунктом считается то, что возвращает функция Point()).

Также при помощи параметра "Target level, %" можно настроить отображение целевых зон движения цены после пробоя канала вверх или вниз. За 100% берется высота канала.


    showSwap showSwap

    showSwap простой индикатор. показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy, а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.

    yy_rsi_imav2.00 yy_rsi_imav2.00

    Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок. Добавлен контроль времени трейдинга.

    KopierMaschine KopierMaschine

    KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом.

    ZigZag WaveSize ZigZag WaveSize

    Модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах