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MorningFlat_v3 - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображает максимальную и минимальную цены в пределах времени суток, заданного параметрами "Day start hour", "Day start minute", "Day end hour", "Day end minute". Возле верхней границы полученного канала отображается высота канала в пунктах (пунктом считается то, что возвращает функция Point()).
Также при помощи параметра "Target level, %" можно настроить отображение целевых зон движения цены после пробоя канала вверх или вниз. За 100% берется высота канала.
showSwap простой индикатор. показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy, а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.yy_rsi_imav2.00
Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок. Добавлен контроль времени трейдинга.
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом.ZigZag WaveSize
Модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах