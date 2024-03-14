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showSwap - индикатор для MetaTrader 4
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showSwap простой индикатор.
показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy,
а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.
Настройки
можно указать магик инстумента, если 0, то все. а так же координаты панели индикатора на графике.
сайт разработчика https://it-yy.site/
Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок. Добавлен контроль времени трейдинга.советник yy_rsi_ima v1.00
"Среднесрочный трендовый трейдинг" Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.
Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621KopierMaschine
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом.