showSwap простой индикатор.

показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy,

а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.

















Настройки





















можно указать магик инстумента, если 0, то все. а так же координаты панели индикатора на графике.





сайт разработчика https://it-yy.site/









