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Индикаторы

showSwap - индикатор для MetaTrader 4

Yuriy Yepifanov
Yuriy Yepifanov

Yuriy Yepifanov

программист
мой сайт https://it-yy.site/
5 кодов 3 темы 31 комментарий
Просмотров:
4567
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
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showSwap простой индикатор.
показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy,
а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.





Настройки






можно указать магик инстумента, если 0, то все. а так же координаты панели индикатора на графике.


сайт разработчика https://it-yy.site/



yy_rsi_imav2.00 yy_rsi_imav2.00

Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок. Добавлен контроль времени трейдинга.

советник yy_rsi_ima v1.00 советник yy_rsi_ima v1.00

"Среднесрочный трендовый трейдинг" Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.

MorningFlat_v3 MorningFlat_v3

Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621

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