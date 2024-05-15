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Советник по теории вероятностей для Форекс - эксперт для MetaTrader 5
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Одна из моих наиболее старых идей. Этот код представляет собой экспертного советника (EA) для платформы MetaTrader 5, который использует теорию вероятностей для определения вероятностей роста и падения цены финансового инструмента.
EA анализирует историю цены за определенное количество баров (по умолчанию 10000) и вычисляет количество раз, когда цена закрывалась выше или ниже открытия на определенное количество пунктов (по умолчанию 400) в пределах кластера из заданного количества баров (по умолчанию 50). На основе этих данных EA вычисляет вероятности роста и падения цены и выводит их в комментариях к графику.
EA также может выполнять торговые операции на основе вычисленных вероятностей. Если вероятность роста цены превышает 51%, EA может открыть позицию покупки, а если вероятность падения цены превышает 51%, EA может открыть позицию продажи.
При открытии торговых позиций EA может использовать фиксированный размер лота или вычислять его на основе заданного риска и текущего баланса счета. Если заданы значения StopLoss и TakeProfit, EA будет устанавливать соответствующие уровни при открытии позиции.
Для запуска нужно установить флаг в True:
input bool EnableCheckBars = false;Прибыли не приносит и приносить не будет никогда. Все что касается того, чтобы считать движения, волны, шанс достижения стопа и тейка - полная ерунда. Рынок слишком сложен для таких простых алгоритмов и идей.
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