Одна из моих наиболее старых идей. Этот код представляет собой экспертного советника (EA) для платформы MetaTrader 5, который использует теорию вероятностей для определения вероятностей роста и падения цены финансового инструмента.





EA анализирует историю цены за определенное количество баров (по умолчанию 10000) и вычисляет количество раз, когда цена закрывалась выше или ниже открытия на определенное количество пунктов (по умолчанию 400) в пределах кластера из заданного количества баров (по умолчанию 50). На основе этих данных EA вычисляет вероятности роста и падения цены и выводит их в комментариях к графику.

EA также может выполнять торговые операции на основе вычисленных вероятностей. Если вероятность роста цены превышает 51%, EA может открыть позицию покупки, а если вероятность падения цены превышает 51%, EA может открыть позицию продажи.

При открытии торговых позиций EA может использовать фиксированный размер лота или вычислять его на основе заданного риска и текущего баланса счета. Если заданы значения StopLoss и TakeProfit, EA будет устанавливать соответствующие уровни при открытии позиции.

Для запуска нужно установить флаг в True:

input bool EnableCheckBars = false ;

Прибыли не приносит и приносить не будет никогда. Все что касается того, чтобы считать движения, волны, шанс достижения стопа и тейка - полная ерунда. Рынок слишком сложен для таких простых алгоритмов и идей.



