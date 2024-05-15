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Советники

Советник по теории вероятностей для Форекс - эксперт для MetaTrader 5

Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

Yevgeniy Koshtenko

3.8 (6)
Квалифицированный инвестор Казахстана и РФ.
В трейдинге с 2016 года, в алготрейдинге — с 2019, в машинном обучении и программировании — с 2021.
Создаю советников, торговых роботов, индикаторы, смарт-контракты, коды токенов и криптомонет, системы автоматизации бизнеса и ИИ-модели под ключ.
13 продуктов 116 статей 5 кодов 2 темы 148 комментариев
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Одна из моих наиболее старых идей. Этот код представляет собой экспертного советника (EA) для платформы MetaTrader 5, который использует теорию вероятностей для определения вероятностей роста и падения цены финансового инструмента.

Советник по теории вероятностей

EA анализирует историю цены за определенное количество баров (по умолчанию 10000) и вычисляет количество раз, когда цена закрывалась выше или ниже открытия на определенное количество пунктов (по умолчанию 400) в пределах кластера из заданного количества баров (по умолчанию 50). На основе этих данных EA вычисляет вероятности роста и падения цены и выводит их в комментариях к графику.

EA также может выполнять торговые операции на основе вычисленных вероятностей. Если вероятность роста цены превышает 51%, EA может открыть позицию покупки, а если вероятность падения цены превышает 51%, EA может открыть позицию продажи. 

При открытии торговых позиций EA может использовать фиксированный размер лота или вычислять его на основе заданного риска и текущего баланса счета. Если заданы значения StopLoss и TakeProfit, EA будет устанавливать соответствующие уровни при открытии позиции.

Для запуска нужно установить флаг в True:

input bool EnableCheckBars = false;
Прибыли не приносит и приносить не будет никогда. Все что касается того, чтобы считать движения, волны, шанс достижения стопа и тейка - полная ерунда. Рынок слишком сложен для таких простых алгоритмов и идей.


Volatility Stop Volatility Stop

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Volume Oscillator Volume Oscillator

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KopierMaschineMT5 KopierMaschineMT5

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