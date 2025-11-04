私の最も古いアイデアの一つです。このコードはMetaTrader 5プラットフォーム用のExpert Advisor (EA)で、確率論を使って金融商品の価格の上昇と下落の確率を決定します。





EAは、一定数（デフォルトでは10000本）のバーの価格履歴を分析し、一定数（デフォルトでは50本）のバーのクラスター内で、価格が一定のpips数（デフォルトでは400pips）だけオープンより上または下でクローズした回数を計算します。このデータに基づいて、EAは価格の上昇と下落の確率を計算し、チャートにコメントとして表示します。

EAは計算された確率に基づいて取引操作を行うこともできます。価格上昇の確率が51％を超えた場合、EAは買いポジションを建てることができ、価格下落の確率が51％を超えた場合、EAは売りポジションを建てることができます。

取引ポジションを建てる際、EAは固定ロットサイズを使用するか、指定されたリスクと現在の口座残高に基づいて計算することができます。StopLossとTakeProfitの値が設定されている場合、EAはポジションを建てる際に適切なレベルを設定します。

開始するには、このフラグを True に設定する必要があります：

input bool EnableCheckBars = false ;

EA は利益を上げませんし、上げることもありません。動き、波、StopとTakeProfitに到達するチャンスをカウントすることに関するすべてはナンセンスです。市場は、そのような単純なアルゴリズムやアイデアには複雑すぎます。



