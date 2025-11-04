コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

確率論FXエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート

Yevgeniy Koshtenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
87
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
QUANT EA.mq5 (13.36 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

私の最も古いアイデアの一つです。このコードはMetaTrader 5プラットフォーム用のExpert Advisor (EA)で、確率論を使って金融商品の価格の上昇と下落の確率を決定します。

確率論アドバイザー

EAは、一定数（デフォルトでは10000本）のバーの価格履歴を分析し、一定数（デフォルトでは50本）のバーのクラスター内で、価格が一定のpips数（デフォルトでは400pips）だけオープンより上または下でクローズした回数を計算します。このデータに基づいて、EAは価格の上昇と下落の確率を計算し、チャートにコメントとして表示します。

EAは計算された確率に基づいて取引操作を行うこともできます。価格上昇の確率が51％を超えた場合、EAは買いポジションを建てることができ、価格下落の確率が51％を超えた場合、EAは売りポジションを建てることができます。

取引ポジションを建てる際、EAは固定ロットサイズを使用するか、指定されたリスクと現在の口座残高に基づいて計算することができます。StopLossとTakeProfitの値が設定されている場合、EAはポジションを建てる際に適切なレベルを設定します。

開始するには、このフラグを True に設定する必要があります：

input bool EnableCheckBars = false;
EA は利益を上げませんし、上げることもありません。動き、波、StopとTakeProfitに到達するチャンスをカウントすることに関するすべてはナンセンスです。市場は、そのような単純なアルゴリズムやアイデアには複雑すぎます。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/49770

Babi Ngepet Babi Ngepet

エキスパートアドバイザーBabi ngepetのコードを共有します。

Trap News MT5 Trap News MT5

トラップニュース用スクリプト

Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions

これは「シンプルで効果的なブレイクアウト戦略」のアップデートである。このコードでは、プロップ・ファーム・チャレンジのためのヘルパー関数をいくつか追加しました。

Click on the market chart to create a price alert Click on the market chart to create a price alert

これはMetaTrader 5では初めてのことです。チャートをクリックして価格アラートを作成できます。