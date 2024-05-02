Volatility Stop — это технический индикатор, используемый для размещения эффективных стоп-лоссов. Позволяет достичь равновесия между получением прибыли от сделок и контролем рисков на рынке. Стоп-лосс необходимо удерживать от цены на такой дистанции, которая позволит контролировать риски, но при этом он должен быть достаточно широким, давая рынку возможность колебаний, чтобы не выйти из сделки слишком рано.



Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

Length — период расчёта индикатора ATR для получения текущей волатильности,

— период расчёта индикатора ATR для получения текущей волатильности, Source — тип цены, от которой откладывается уровень StopLoss,

— тип цены, от которой откладывается уровень StopLoss, Multiplier — множитель волатильности (значения ATR), позволяющий управлять дистанцией StopLoss от цены Source.

Эти три параметра позволяют настроить необходимую дистанцию, на которую стоп должен отстоять от цены.

Индикатор Volatility Stop помогает устанавливать эффективные стоп-лоссы для достижения баланса между получением прибыли от сделок и контролем риска. Необходимость размещения стоп-лосса важна и не должна быть случайной. Это помогает минимизировать риск. Следует помнить, что использование других индикаторов в дополнение к Volatility Stop будет полезно для достижения общей цели управления прибылью и рисками.





