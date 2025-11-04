Una delle mie idee più vecchie. Questo codice è un Expert Advisor (EA) per la piattaforma MetaTrader 5, che utilizza la teoria delle probabilità per determinare le probabilità di crescita e caduta del prezzo di uno strumento finanziario.





L'EA analizza la storia dei prezzi per un certo numero di barre (10000 per impostazione predefinita) e calcola il numero di volte in cui il prezzo ha chiuso sopra o sotto l'apertura di un certo numero di pip (400 per impostazione predefinita) all'interno di un cluster di un determinato numero di barre (50 per impostazione predefinita). Sulla base di questi dati, l'EA calcola le probabilità di rialzo e ribasso del prezzo e le visualizza nei commenti al grafico.

EA può anche eseguire operazioni di trading in base alle probabilità calcolate. Se la probabilità di rialzo del prezzo supera il 51%, EA può aprire una posizione di acquisto, mentre se la probabilità di ribasso del prezzo supera il 51%, EA può aprire una posizione di vendita.

Quando si aprono posizioni di trading, l'EA può utilizzare un lotto fisso o calcolarlo in base al rischio specificato e al saldo del conto corrente. Se sono stati impostati i valori di StopLoss e TakeProfit, l'EA imposterà i livelli appropriati quando apre una posizione.

Per iniziare, il flag deve essere impostato su True:

input bool EnableCheckBars = false ;

Non produce profitto e non lo farà mai. Tutto ciò che riguarda il conteggio dei movimenti, delle onde, della possibilità di raggiungere lo Stop e il TakeProfit non ha senso. Il mercato è troppo complicato per algoritmi e idee così semplici.



