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Индикаторы

Volume Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
Пишу скрипты, индикаторы, советники на mql5
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176 статей 23 кода 21 тема 19966 комментариев
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Volume Oscillator — это отношение двух скользящих средних, рассчитанных на объеме.


Расчет:

LongEMA   = EMA(Volume, LongPeriod)

ShortEMA  = EMA(Volume, ShortPeriod)

VolumeOsc = 100 * (ShortEMA - LongEMA) / LongEMA


Рост или падение цены вместе с увеличением объема потенциально может сигнализировать о силе тренда. В этом случае, если осциллятор объема находится выше нулевой линии, то это может быть подтверждением направления цены и рыночного тренда, независимо от того, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде.

Рост или падение цены вместе с уменьшением объема потенциально могут сигнализировать о слабости тренда. В этом случае, если осциллятор объема находится ниже нулевой линии, то это может сигнализировать о том, что направление цены и общий рыночный тренд слабы.

Дивергенции в отрицательной области осциллятора часто могут сигнализировать о том, что в ближайшем будущем потенциально может произойти разворот тренда.

Линия индикатора колеблется в пределах выше и ниже нулевой линии, что даёт представление о ценовом тренде и даёт определить, является ли движение сильным или слабым. Положительные значения осциллятора предполагают, что существует достаточная рыночная поддержка, чтобы цена могла продолжить свое текущее направление тренда. Отрицательные значения предполагают отсутствие рыночной поддержки, что указывает на застой цены или намекает на разворот тренда.


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