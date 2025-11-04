저의 가장 오래된 아이디어 중 하나입니다. 이 코드는 확률 이론을 사용하여 금융상품 가격의 상승 및 하락 확률을 결정하는 MetaTrader 5 플랫폼의 EA(Expert Advisor)입니다.





EA는 특정 수의 바(기본값 10000)에 대한 가격 이력을 분석하고 특정 수의 바(기본값 50) 클러스터 내에서 가격이 시가보다 높거나 낮게 마감된 횟수를 특정 수의 핍(기본값 400)으로 계산합니다. 이 데이터를 바탕으로 EA는 가격 상승 및 하락 확률을 계산하여 차트에 주석으로 표시합니다.

EA는 계산된 확률에 따라 트레이딩을 수행할 수도 있습니다. 가격 상승 확률이 51%를 초과하면 EA는 매수 포지션을 오픈하고, 가격 하락 확률이 51%를 초과하면 매도 포지션을 오픈할 수 있습니다.

거래 포지션을 개설할 때 EA는 고정 랏 크기를 사용하거나 지정된 위험 및 현재 계좌 잔고를 기준으로 계산할 수 있습니다. 손절 및 이익실현 값이 설정되어 있으면 EA는 포지션을 개시할 때 적절한 수준을 설정합니다.

시작하려면 플래그를 True로 설정해야 합니다:

input bool EnableCheckBars = false ;

수익을 내지 않으며 앞으로도 그렇게 하지 않을 것입니다. 움직임, 파동, 스톱 및 테이크프로핏에 도달할 확률 계산과 관련된 모든 것은 넌센스입니다. 시장은 그런 단순한 알고리즘과 아이디어를 적용하기에는 너무 복잡합니다.



