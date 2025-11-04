코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
Experts

확률 이론 전문가 외환 트레이딩 어드바이저 - MetaTrader 5용 expert

Yevgeniy Koshtenko | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
12
평가:
(2)
게시됨:
QUANT EA.mq5 (13.36 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

저의 가장 오래된 아이디어 중 하나입니다. 이 코드는 확률 이론을 사용하여 금융상품 가격의 상승 및 하락 확률을 결정하는 MetaTrader 5 플랫폼의 EA(Expert Advisor)입니다.

확률 이론 어드바이저

EA는 특정 수의 바(기본값 10000)에 대한 가격 이력을 분석하고 특정 수의 바(기본값 50) 클러스터 내에서 가격이 시가보다 높거나 낮게 마감된 횟수를 특정 수의 핍(기본값 400)으로 계산합니다. 이 데이터를 바탕으로 EA는 가격 상승 및 하락 확률을 계산하여 차트에 주석으로 표시합니다.

EA는 계산된 확률에 따라 트레이딩을 수행할 수도 있습니다. 가격 상승 확률이 51%를 초과하면 EA는 매수 포지션을 오픈하고, 가격 하락 확률이 51%를 초과하면 매도 포지션을 오픈할 수 있습니다.

거래 포지션을 개설할 때 EA는 고정 랏 크기를 사용하거나 지정된 위험 및 현재 계좌 잔고를 기준으로 계산할 수 있습니다. 손절 및 이익실현 값이 설정되어 있으면 EA는 포지션을 개시할 때 적절한 수준을 설정합니다.

시작하려면 플래그를 True로 설정해야 합니다:

input bool EnableCheckBars = false;
수익을 내지 않으며 앞으로도 그렇게 하지 않을 것입니다. 움직임, 파동, 스톱 및 테이크프로핏에 도달할 확률 계산과 관련된 모든 것은 넌센스입니다. 시장은 그런 단순한 알고리즘과 아이디어를 적용하기에는 너무 복잡합니다.


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/49770

Babi Ngepet Babi Ngepet

전문가 조언자 바비앤펫을 위한 코드를 공유합니다.

UtterFractals UtterFractals

이 지표는 표준 "프랙탈" 및 모든 종류의 지그재그와 달리 "내부 시장 구조"를 가능한 한 실제 시장 구조에 가깝게 보여줍니다.

Save history to HST Save history to HST

The script exports historical data to HST format for its use in MetaTrader 4 client terminal. This file can be imported in MetaTrader 4 as historical data or you can open it as offline chart.

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Modification of Bollinger Bands ® trend indicator.