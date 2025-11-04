Une de mes plus anciennes idées. Ce code est un Expert Advisor (EA) pour la plateforme MetaTrader 5, qui utilise la théorie des probabilités pour déterminer les probabilités de croissance et de chute du prix d'un instrument financier.





L'EA analyse l'historique des prix pour un certain nombre de barres (10000 par défaut) et calcule le nombre de fois où le prix a clôturé au-dessus ou en dessous de l'ouverture par un certain nombre de pips (400 par défaut) dans un groupe d'un nombre donné de barres (50 par défaut). Sur la base de ces données, EA calcule les probabilités de hausse et de baisse du prix et les affiche dans les commentaires du graphique.

EA peut également effectuer des opérations sur la base des probabilités calculées. Si la probabilité de hausse des prix dépasse 51 %, EA peut ouvrir une position d'achat, et si la probabilité de baisse des prix dépasse 51 %, EA peut ouvrir une position de vente.

Lors de l'ouverture de positions de trading, l'EA peut utiliser une taille de lot fixe ou la calculer en fonction du risque spécifié et du solde actuel du compte. Si les valeurs StopLoss et TakeProfit sont définies, l'EA définira les niveaux appropriés lors de l'ouverture d'une position.

Pour commencer, l'indicateur doit être défini sur True :

input bool EnableCheckBars = false ;

Il ne fait pas de profit et n'en fera jamais. Tout ce qui concerne le comptage des mouvements, des vagues, des chances d'atteindre le Stop et le TakeProfit est absurde. Le marché est trop compliqué pour des algorithmes et des idées aussi simples.



