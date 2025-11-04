En eski fikirlerimden biri. Bu kod, bir finansal aracın fiyatındaki büyüme ve düşüş olasılıklarını belirlemek için olasılık teorisini kullanan MetaTrader 5 platformu için bir Uzman Danışmandır (EA).





EA, belirli sayıda çubuk için (varsayılan olarak 10000) fiyat geçmişini analiz eder ve belirli sayıda çubuktan oluşan bir küme içinde (varsayılan olarak 50) fiyatın belirli sayıda pip (varsayılan olarak 400) ile açılışın üstünde veya altında kaç kez kapandığını hesaplar. Bu verilere dayanarak EA, fiyat artışı ve düşüşü olasılıklarını hesaplar ve bunları grafikte yorum olarak görüntüler.

EA ayrıca hesaplanan olasılıklara göre ticaret işlemleri gerçekleştirebilir. Fiyat artışı olasılığı %51'i aşarsa, EA bir alış pozisyonu açabilir ve fiyat düşüşü olasılığı %51'i aşarsa, EA bir satış pozisyonu açabilir.

EA, alım satım pozisyonları açarken sabit bir lot büyüklüğü kullanabilir veya bunu belirtilen riske ve mevcut hesap bakiyesine göre hesaplayabilir. StopLoss ve TakeProfit değerleri ayarlanmışsa, EA bir pozisyon açarken uygun seviyeleri ayarlayacaktır.

Başlamak için bayrak True olarak ayarlanmalıdır:

input bool EnableCheckBars = false ;

Kâr etmez ve asla da etmeyecektir. Hareketleri, dalgaları, Stop ve TakeProfit'e ulaşma şansını saymakla ilgili her şey saçmalıktır. Piyasa bu tür basit algoritmalar ve fikirler için çok karmaşıktır.



