Eine meiner ältesten Ideen. Dieser Code ist ein Expert Advisor (EA) für die Plattform MetaTrader 5, der die Wahrscheinlichkeitstheorie nutzt, um die Wahrscheinlichkeiten für das Wachstum und den Rückgang des Preises eines Finanzinstruments zu bestimmen.





EA analysiert den Kursverlauf für eine bestimmte Anzahl von Balken (standardmäßig 10000) und berechnet, wie oft der Kurs innerhalb eines Clusters aus einer bestimmten Anzahl von Balken (standardmäßig 50) über oder unter der Eröffnung um eine bestimmte Anzahl von Pips (standardmäßig 400) geschlossen hat. Auf der Grundlage dieser Daten berechnet EA die Wahrscheinlichkeiten für Preisanstieg und -rückgang und zeigt sie in Kommentaren zum Diagramm an.

EA kann auch Handelsoperationen auf der Grundlage der berechneten Wahrscheinlichkeiten durchführen. Wenn die Wahrscheinlichkeit eines Preisanstiegs 51% übersteigt, kann EA eine Kaufposition eröffnen, und wenn die Wahrscheinlichkeit eines Preisrückgangs 51% übersteigt, kann EA eine Verkaufsposition eröffnen.

Beim Eröffnen von Handelspositionen kann EA eine feste Losgröße verwenden oder diese auf der Grundlage des angegebenen Risikos und des aktuellen Kontostands berechnen. Wenn StopLoss- und TakeProfit-Werte festgelegt sind, setzt EA beim Eröffnen einer Position die entsprechenden Werte.

Um zu beginnen, muss das Flag auf True gesetzt werden:

input bool EnableCheckBars = false ;

Er macht keinen Gewinn und wird dies auch nie tun. Alles, was mit dem Zählen von Bewegungen, Wellen, der Wahrscheinlichkeit des Erreichens von Stop und TakeProfit zu tun hat, ist unsinnig. Der Markt ist zu kompliziert für solch einfache Algorithmen und Ideen.



