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EA

外汇概率论智能交易系统 - MetaTrader 5EA

Yevgeniy Koshtenko
Yevgeniy Koshtenko

Yevgeniy Koshtenko

3.8 (6)
Qualified Investor of Kazakhstan and the Russian Federation.
Trading since 2016, algorithmic trading since 2019, machine learning and programming since 2021.
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我最古老的想法之一。该代码是 MetaTrader 5 平台的智能交易系统（EA），它使用概率论来确定金融工具价格的涨跌概率。

概率论顾问

EA 分析一定数量条形图（默认为 10000）的价格历史，并计算在给定数量条形图（默认为 50）的群组中，价格高于或低于开盘价一定点数（默认为 400）的次数。根据这些数据，EA 会计算价格上涨和下跌的概率，并将其显示在图表注释中。

EA 还可以根据计算出的概率执行交易操作。如果价格上涨概率超过 51%，EA 就可以建立买入头寸；如果价格下跌概率超过 51%，EA 就可以建立卖出头寸。

建立交易头寸时，EA 可以使用固定手数，也可以根据指定风险和当前账户余额计算手数。如果设置了 StopLoss 和 TakeProfit 值，EA 将在开仓时设置相应的水平。

开始时，该标志必须设置为 True：

input bool EnableCheckBars = false;
它不会盈利，也永远不会盈利。一切有关计算走势、波浪、达到止损和止盈的机会的说法都是无稽之谈。对于这种简单的算法和想法来说，市场太复杂了。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/49770

Babi Ngepet Babi Ngepet

我分享我的专家顾问代码 babi ngepet

Trap News MT5 Trap News MT5

高影响力陷阱新闻脚本

Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions Breakout Strategy with Prop Firm Helper Functions

这是 "简单而有效的突破策略 "的更新。在这段代码中，我为道具公司的挑战添加了一些辅助函数。

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这是 MetaTrader 5 的首创。现在，您可以点击图表创建价格警报。