我最古老的想法之一。该代码是 MetaTrader 5 平台的智能交易系统（EA），它使用概率论来确定金融工具价格的涨跌概率。





EA 分析一定数量条形图（默认为 10000）的价格历史，并计算在给定数量条形图（默认为 50）的群组中，价格高于或低于开盘价一定点数（默认为 400）的次数。根据这些数据，EA 会计算价格上涨和下跌的概率，并将其显示在图表注释中。

EA 还可以根据计算出的概率执行交易操作。如果价格上涨概率超过 51%，EA 就可以建立买入头寸；如果价格下跌概率超过 51%，EA 就可以建立卖出头寸。

建立交易头寸时，EA 可以使用固定手数，也可以根据指定风险和当前账户余额计算手数。如果设置了 StopLoss 和 TakeProfit 值，EA 将在开仓时设置相应的水平。

开始时，该标志必须设置为 True：

input bool EnableCheckBars = false ;

它不会盈利，也永远不会盈利。一切有关计算走势、波浪、达到止损和止盈的机会的说法都是无稽之谈。对于这种简单的算法和想法来说，市场太复杂了。



