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Советники

yy_rsi_imav2.00 - эксперт для MetaTrader 4

Yuriy Yepifanov
Yuriy Yepifanov

Yuriy Yepifanov

программист
мой сайт https://it-yy.site/
5 кодов 3 темы 31 комментарий
Просмотров:
5223
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Название стратегии: "Среднесрочный трендовый трейдинг"
Цель стратегии:

Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.
Используемые индикаторы:

Скользящие средние (Moving Averages):
        Длинная скользящая средняя: 50-периодная SMA (простое скользящее среднее)
        Короткая скользящая средняя: 20-периодная SMA

Индикатор относительной силы (RSI)

Правила входа в позицию:

 Покупка (Long Entry):
 Когда короткая скользящая средняя больше длинной скользящей, и значение RSI находится выше уровня RSIOversoldLevel.

Продажа (Short Entry):
Когда короткая скользящая средняя меньше длинной скользящей и значение RSI находится ниже уровня RSIOverboughtLevel.

Управление позицией:

Размер позиции: Фиксированный размер позиции в каждой сделке.
Уровень стоп-лосса: Размещается ниже (для покупок) или выше (для продаж) последнего низкого (для покупок) или высокого (для продаж) курса.
Уровень тейк-профита: Равен двойной величине стоп-лосса.

Добавлен контроль времени трейдинга.

Можно использовать на любых таймфремах, у меня лучшие результаты на М15


парметры


testing



советник yy_rsi_ima v1.00 советник yy_rsi_ima v1.00

"Среднесрочный трендовый трейдинг" Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.

MTF one bar MTF one bar

Индикатор отображает свечу указанного периода справа от текущей.

showSwap showSwap

showSwap простой индикатор. показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy, а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.

MorningFlat_v3 MorningFlat_v3

Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621