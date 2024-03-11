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yy_rsi_imav2.00 - эксперт для MetaTrader 4
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Название стратегии: "Среднесрочный трендовый трейдинг"
Цель стратегии:
Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.
Используемые индикаторы:
Скользящие средние (Moving Averages):
Длинная скользящая средняя: 50-периодная SMA (простое скользящее среднее)
Короткая скользящая средняя: 20-периодная SMA
Индикатор относительной силы (RSI)
Правила входа в позицию:
Покупка (Long Entry):
Когда короткая скользящая средняя больше длинной скользящей, и значение RSI находится выше уровня RSIOversoldLevel.
Продажа (Short Entry):
Когда короткая скользящая средняя меньше длинной скользящей и значение RSI находится ниже уровня RSIOverboughtLevel.
Управление позицией:
Размер позиции: Фиксированный размер позиции в каждой сделке.
Уровень стоп-лосса: Размещается ниже (для покупок) или выше (для продаж) последнего низкого (для покупок) или высокого (для продаж) курса.
Уровень тейк-профита: Равен двойной величине стоп-лосса.
Добавлен контроль времени трейдинга.
Можно использовать на любых таймфремах, у меня лучшие результаты на М15
"Среднесрочный трендовый трейдинг" Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.MTF one bar
Индикатор отображает свечу указанного периода справа от текущей.
showSwap простой индикатор. показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy, а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.MorningFlat_v3
Версия индикатора для МТ4, ранее была опубликована для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25621