Название стратегии: "Среднесрочный трендовый трейдинг"

Цель стратегии:



Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.

Используемые индикаторы:



Скользящие средние (Moving Averages):

Длинная скользящая средняя: 50-периодная SMA (простое скользящее среднее)

Короткая скользящая средняя: 20-периодная SMA



Индикатор относительной силы (RSI)



Правила входа в позицию:



Покупка (Long Entry):

Когда короткая скользящая средняя больше длинной скользящей, и значение RSI находится выше уровня RSIOversoldLevel.

Продажа (Short Entry):

Когда короткая скользящая средняя меньше длинной скользящей и значение RSI находится ниже уровня RSIOverboughtLevel.



Управление позицией:



Размер позиции: Фиксированный размер позиции в каждой сделке.

Уровень стоп-лосса: Размещается ниже (для покупок) или выше (для продаж) последнего низкого (для покупок) или высокого (для продаж) курса.

Уровень тейк-профита: Равен двойной величине стоп-лосса.

Добавлен контроль времени трейдинга.

Можно использовать на любых таймфремах, у меня лучшие результаты на М15



















