CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

советник yy_rsi_ima v1.00 - эксперт для MetaTrader 4

Yuriy Yepifanov
Yuriy Yepifanov

Yuriy Yepifanov

программист
мой сайт https://it-yy.site/
5 кодов 3 темы 31 комментарий
Просмотров:
4761
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Название стратегии: "Среднесрочный трендовый трейдинг"
Цель стратегии: Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.


Используемые индикаторы:

 Скользящие средние (Moving Averages):
        Длинная скользящая средняя: 50-периодная SMA (простое скользящее среднее)
        Короткая скользящая средняя: 20-периодная SMA

 Индикатор относительной силы (RSI):


Правила входа в позицию:

 Покупка (Long Entry):
 Когда короткая скользящая средняя больше длинной скользящей, и значение RSI находится выше уровня RSIOversoldLevel.

Продажа (Short Entry):
Когда короткая скользящая средняя меньше длинной скользящей и значение RSI находится ниже уровня RSIOverboughtLevel.



Управление позицией:

    Размер позиции: Фиксированный размер позиции в каждой сделке.
    Уровень стоп-лосса: Размещается ниже (для покупок) или выше (для продаж) последнего низкого (для покупок) или высокого (для продаж) курса.
    Уровень тейк-профита: Равен двойной величине стоп-лосса.





Управление риском:

    Размер позиции выбирается таким образом, чтобы риск на каждой сделке составлял, например, 1-2% от общего капитала.
    
    Перед использованием стратегии в реальных условиях рекомендуется обширное тестирование на исторических данных и, возможно, оптимизация параметров стратегии для конкретного рынка и временного интервала. Также следует помнить, что торговля на финансовых рынках всегда сопряжена с риском, и рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом или специалистом перед принятием каких-либо решений.



MTF one bar MTF one bar

Индикатор отображает свечу указанного периода справа от текущей.

VigenerCipher VigenerCipher

В скрипте представлена функция для кодирования и декодирования по методу шифра Виженера с учетом регистра, спец символов и пробелов.

yy_rsi_imav2.00 yy_rsi_imav2.00

Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок. Добавлен контроль времени трейдинга.

showSwap showSwap

showSwap простой индикатор. показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy, а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.