Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
советник yy_rsi_ima v1.00 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4761
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Название стратегии: "Среднесрочный трендовый трейдинг"
Цель стратегии: Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.
Используемые индикаторы:
Скользящие средние (Moving Averages):
Длинная скользящая средняя: 50-периодная SMA (простое скользящее среднее)
Короткая скользящая средняя: 20-периодная SMA
Индикатор относительной силы (RSI):
Правила входа в позицию:
Покупка (Long Entry):
Когда короткая скользящая средняя больше длинной скользящей, и значение RSI находится выше уровня RSIOversoldLevel.
Продажа (Short Entry):
Когда короткая скользящая средняя меньше длинной скользящей и значение RSI находится ниже уровня RSIOverboughtLevel.
Управление позицией:
Размер позиции: Фиксированный размер позиции в каждой сделке.
Уровень стоп-лосса: Размещается ниже (для покупок) или выше (для продаж) последнего низкого (для покупок) или высокого (для продаж) курса.
Уровень тейк-профита: Равен двойной величине стоп-лосса.
Управление риском:
Размер позиции выбирается таким образом, чтобы риск на каждой сделке составлял, например, 1-2% от общего капитала.
Перед использованием стратегии в реальных условиях рекомендуется обширное тестирование на исторических данных и, возможно, оптимизация параметров стратегии для конкретного рынка и временного интервала. Также следует помнить, что торговля на финансовых рынках всегда сопряжена с риском, и рекомендуется проконсультироваться с финансовым консультантом или специалистом перед принятием каких-либо решений.
Индикатор отображает свечу указанного периода справа от текущей.VigenerCipher
В скрипте представлена функция для кодирования и декодирования по методу шифра Виженера с учетом регистра, спец символов и пробелов.
Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок. Добавлен контроль времени трейдинга.showSwap
showSwap простой индикатор. показывает накопленный SWAP всех открытых ордеров, отдельно для sell buy, а так же информацию об актуальных SWAP на рынке.