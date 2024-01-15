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MTF one bar - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображает свечу указанного периода справа от текущей.
Можно поставить несколько индикаторов с разными TF и разным смещением.
VigenerCipher
В скрипте представлена функция для кодирования и декодирования по методу шифра Виженера с учетом регистра, спец символов и пробелов.EA RSI Simple
Очень простой советник базируется на индикаторе RSI
советник yy_rsi_ima v1.00
"Среднесрочный трендовый трейдинг" Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.yy_rsi_imav2.00
Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок. Добавлен контроль времени трейдинга.