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Индикаторы

MTF one bar - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
6831
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает свечу указанного периода справа от текущей.

Можно поставить несколько индикаторов с разными TF и разным смещением.


    VigenerCipher VigenerCipher

    В скрипте представлена функция для кодирования и декодирования по методу шифра Виженера с учетом регистра, спец символов и пробелов.

    EA RSI Simple EA RSI Simple

    Очень простой советник базируется на индикаторе RSI

    советник yy_rsi_ima v1.00 советник yy_rsi_ima v1.00

    "Среднесрочный трендовый трейдинг" Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.

    yy_rsi_imav2.00 yy_rsi_imav2.00

    Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок. Добавлен контроль времени трейдинга.