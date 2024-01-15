Очень простой советник базируется на индикаторе RSI

В скрипте представлена функция для кодирования и декодирования по методу шифра Виженера с учетом регистра, спец символов и пробелов.

"Среднесрочный трендовый трейдинг" Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок.

Использование комбинации скользящих средних и индикатора относительной силы (RSI) для определения среднесрочных трендов и моментов входа в рынок. Добавлен контроль времени трейдинга.