Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Simple Bar Timer - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 174
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Таймер обратного отсчета до появления следующего бара. Это скрипт, который может сохраняться, а также удаляться с графика.
Несколько разных разработчиков уже публиковали подобный код, правда, они публиковали индикаторы, а это версия скрипта, которая не использует ни iTime, ни OnTimer.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65666
Исходные коды, написанные в ходе разработки библиотеки для создания мультивалютных советников, объединяющих множество экземпляров различных торговых стратегий.Class For Working With Databases In A Simplified Manner
easydatabase
Статический класс для исправления функции TimeGMT() во время тестирования в тестере стратегий.Statistical Zigzag
Это зигзаг, который создает новые поворотные точки зигзага на основе прохождения порога волатильности