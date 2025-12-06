CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Simple Bar Timer - скрипт для MetaTrader 5

Conor Mcnamara | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
174
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Таймер обратного отсчета до появления следующего бара. Это скрипт, который может сохраняться, а также удаляться с графика.

Несколько разных разработчиков уже публиковали подобный код, правда, они публиковали индикаторы, а это версия скрипта, которая не использует ни iTime, ни OnTimer.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65666

Разработка мультивалютного эксперта - исходные коды из серии статей Разработка мультивалютного эксперта - исходные коды из серии статей

Исходные коды, написанные в ходе разработки библиотеки для создания мультивалютных советников, объединяющих множество экземпляров различных торговых стратегий.

Class For Working With Databases In A Simplified Manner Class For Working With Databases In A Simplified Manner

easydatabase

TimeGMT library for the strategy tester TimeGMT library for the strategy tester

Статический класс для исправления функции TimeGMT() во время тестирования в тестере стратегий.

Statistical Zigzag Statistical Zigzag

Это зигзаг, который создает новые поворотные точки зигзага на основе прохождения порога волатильности