Индикаторы

YURAZ_MCCH - индикатор для MetaTrader 5

Yuriy Zaytsev
Просмотров:
10781
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.

  • Индикатор считает CH%, процент изменения от CLOSE предыдущего дня.
  • Создает объекты на графике. Индикатор написан в стиле ООП.
  • Очень легко интегрируется в любой советник или другой индикатор, достаточно, описать класс и оформить его вызов

Вы можете оценить размер кода встраиваемый в другой индикатор или советник.

Это 2 строчки

CChmcYZ chmc;

chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // расчитаем тек день CH%

ООП дает широкие возможности, пишутся необходимые классы, далее вы конструируете ... 


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   yuraz_mcch.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_chart_window


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// класс расчет CH% 
//
struct SymbolStruct
  {
   bool              work;
   string            sSymbol;
   int               y;
   int               x;
   double            CH;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CChmcYZ
  {
public:
   SymbolStruct      sSymb;
   color             lColorSym;
   color             lColorChPlus;
   color             lColorChMinus;
   color             lColorCH;
   
   int               indicatorWindow; // работаем в главном окне
   void CChmcYZ()    { 
   indicatorWindow=0;
   lColorSym=DarkBlue; //  DarkTurquoise
   lColorCH=DarkGreen; // White; 
   lColorChPlus  = Green; // LimeGreen;
   lColorChMinus = FireBrick ; // Red;
    } // конструктор
   void              RCH(string sSym,datetime db,datetime de);   // Полный расчт только одной пары без отображения
   void              RCHsay(string sSym,datetime db,datetime de,int X,int Y); // Полный расчт одной пары и отображение ее
private:
   color lColor;
   double            dClose[7000];                    // массив для копирования максимальных цен
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CChmcYZ::RCH(string sSymbol,datetime DATEBEG,datetime DATEEND)
  {
   sSymb.CH = 0;
   int CountBar;
   DATEBEG = StringToTime( TimeToString(DATEBEG,TIME_DATE));
   DATEEND = StringToTime( TimeToString(DATEEND,TIME_DATE));
   CountBar= CopyClose(sSymbol,PERIOD_D1,DATEEND,2,dClose);
   if(CountBar>=0)
     {
      if(NormalizeDouble(dClose[1],5)!=0.0 && NormalizeDouble(dClose[0],5)!=0.0)
        {
         sSymb.CH=(dClose[1]*100)/dClose[0]-100;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет с выводом
//+------------------------------------------------------------------+
void CChmcYZ::RCHsay(string sSym,datetime db,datetime de,int XD,int YD) // Полный расчт только одной пары
  {
   RCH(sSym,db,de);
   if(ObjectFind(indicatorWindow,"oYZ"+sSym)==-1)
     {
      ObjectCreate(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJ_LABEL,indicatorWindow,0,0);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_YDISTANCE,YD);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER);
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_TEXT,sSym);
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_FONT,"Arial");
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_FONTSIZE,7);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColorSym);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_SELECTABLE,true);
     }
   if(ObjectFind(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym)==-1)
     {
      ObjectCreate(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJ_LABEL,indicatorWindow,0,0);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+45);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_YDISTANCE,YD);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER);
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT,sSym);
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_FONT,"Arial");
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_FONTSIZE,7);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColorCH);
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_SELECTABLE,true);
     }
   YD=YD+11;

   lColor=lColorCH;
   if(sSymb.CH>0)
     {
      lColor=lColorChPlus;
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString(sSymb.CH,5));
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+45);
     }
   if(sSymb.CH<0)
     {
      lColor=lColorChMinus;
      ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(sSymb.CH,5));
      ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+46);
     }
   ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColor);
  }
//
// конец класса
//
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////





//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Код в котором используется класс
// 

CChmcYZ chmc;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // расчитаем тек день CH%
   chmc.RCHsay("AUDUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12   );
   chmc.RCHsay("GBPUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*2 );
   chmc.RCHsay("USDCHF",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*3 );
   chmc.RCHsay("USDCAD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*4 );
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // расчитаем тек день CH%
   chmc.RCHsay("AUDUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12   );
   chmc.RCHsay("GBPUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*2 );
   chmc.RCHsay("USDCHF",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*3 );
   chmc.RCHsay("USDCAD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*4 );
   return(rates_total);
  }

 void OnDeinit()
  {
   int i=ObjectsTotal(0); // удалим свои объекты
   while( i > 0  )
     {
      if(StringSubstr(ObjectName(0,i ),0,3)=="oYZ")
        {
         ObjectDelete(0,ObjectName(0,i ));
        }
        i--;
      }
  }
