YURAZ_MCCH - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.
- Индикатор считает CH%, процент изменения от CLOSE предыдущего дня.
- Создает объекты на графике. Индикатор написан в стиле ООП.
- Очень легко интегрируется в любой советник или другой индикатор, достаточно, описать класс и оформить его вызов
Вы можете оценить размер кода встраиваемый в другой индикатор или советник.
Это 2 строчки
CChmcYZ chmc;
chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // расчитаем тек день CH%
ООП дает широкие возможности, пишутся необходимые классы, далее вы конструируете ...
//+------------------------------------------------------------------+ //| yuraz_mcch.mq5 | //| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // класс расчет CH% // struct SymbolStruct { bool work; string sSymbol; int y; int x; double CH; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ class CChmcYZ { public: SymbolStruct sSymb; color lColorSym; color lColorChPlus; color lColorChMinus; color lColorCH; int indicatorWindow; // работаем в главном окне void CChmcYZ() { indicatorWindow=0; lColorSym=DarkBlue; // DarkTurquoise lColorCH=DarkGreen; // White; lColorChPlus = Green; // LimeGreen; lColorChMinus = FireBrick ; // Red; } // конструктор void RCH(string sSym,datetime db,datetime de); // Полный расчт только одной пары без отображения void RCHsay(string sSym,datetime db,datetime de,int X,int Y); // Полный расчт одной пары и отображение ее private: color lColor; double dClose[7000]; // массив для копирования максимальных цен }; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CChmcYZ::RCH(string sSymbol,datetime DATEBEG,datetime DATEEND) { sSymb.CH = 0; int CountBar; DATEBEG = StringToTime( TimeToString(DATEBEG,TIME_DATE)); DATEEND = StringToTime( TimeToString(DATEEND,TIME_DATE)); CountBar= CopyClose(sSymbol,PERIOD_D1,DATEEND,2,dClose); if(CountBar>=0) { if(NormalizeDouble(dClose[1],5)!=0.0 && NormalizeDouble(dClose[0],5)!=0.0) { sSymb.CH=(dClose[1]*100)/dClose[0]-100; } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Расчет с выводом //+------------------------------------------------------------------+ void CChmcYZ::RCHsay(string sSym,datetime db,datetime de,int XD,int YD) // Полный расчт только одной пары { RCH(sSym,db,de); if(ObjectFind(indicatorWindow,"oYZ"+sSym)==-1) { ObjectCreate(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJ_LABEL,indicatorWindow,0,0); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_YDISTANCE,YD); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_TEXT,sSym); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_FONT,"Arial"); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_FONTSIZE,7); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColorSym); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ"+sSym,OBJPROP_SELECTABLE,true); } if(ObjectFind(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym)==-1) { ObjectCreate(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJ_LABEL,indicatorWindow,0,0); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+45); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_YDISTANCE,YD); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_UPPER); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT,sSym); ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_FONT,"Arial"); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_FONTSIZE,7); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColorCH); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_SELECTABLE,true); } YD=YD+11; lColor=lColorCH; if(sSymb.CH>0) { lColor=lColorChPlus; ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT," "+DoubleToString(sSymb.CH,5)); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+45); } if(sSymb.CH<0) { lColor=lColorChMinus; ObjectSetString(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_TEXT,DoubleToString(sSymb.CH,5)); ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_XDISTANCE,XD+46); } ObjectSetInteger(indicatorWindow,"oYZ_"+sSym,OBJPROP_COLOR,lColor); } // // конец класса // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Код в котором используется класс // CChmcYZ chmc; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // расчитаем тек день CH% chmc.RCHsay("AUDUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12 ); chmc.RCHsay("GBPUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*2 ); chmc.RCHsay("USDCHF",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*3 ); chmc.RCHsay("USDCAD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*4 ); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { chmc.RCHsay("EURUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16); // расчитаем тек день CH% chmc.RCHsay("AUDUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12 ); chmc.RCHsay("GBPUSD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*2 ); chmc.RCHsay("USDCHF",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*3 ); chmc.RCHsay("USDCAD",TimeCurrent()-86400*5,TimeCurrent(),5,16+12*4 ); return(rates_total); } void OnDeinit() { int i=ObjectsTotal(0); // удалим свои объекты while( i > 0 ) { if(StringSubstr(ObjectName(0,i ),0,3)=="oYZ") { ObjectDelete(0,ObjectName(0,i )); } i--; } }
