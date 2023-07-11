Данный скрипт пригодится тем, кто конвертирует код c языка PineScript на MQL5. Для проверки качества переноса исходного кода на языки MQL4 и MQL5, необходимо иметь как минимум одинаковые графики в торговом терминале MetaTrader и на платформе TradingView.

Простым решением служит импортирование данных с криптобиржи Bitstamp, графики которых на данный момент представлены на сайте TradingView в разделе Supercharts. Перед запуском данного скрипта следует убедиться в том, что URL криптобиржи Bitstamp добавлен в список разрешенных в настройках терминала.

https://www.bitstamp.net





Также необходимо уточнить имя символа из списка относящегося к BITSTAMP.





После запуска скрипта, в поле Symbol необходимо указать имя символа, взятого из списка на сайте и указать глубину истории в днях.





Создаваемый кастомный символ будет иметь префикс TW@<Symbol>. В результате получаем график для проведения достоверного сравнения индикаторов. Чтобы зпустить этот скритп на MetaTrader 4 достаточно изменить расширение файла на .mq4.

У скрипта есть зависимость от библиотеки JSON https://www.mql5.com/ru/code/13663

Успехов в конвертации.