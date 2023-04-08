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Индикаторы

AllAverages v4.9 - индикатор для MetaTrader 4

TrendLaboratory
Опубликовал:
IVAN ASTAFUROV
IVAN ASTAFUROV

IVAN ASTAFUROV

Мы сообщество трейдеров, торгуем, обучаем. Здесь выкладываем наши наработки, которые могут быть интересны сообществу MQL.
Продукты:
4 кода 4 комментария
Просмотров:
9849
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Другие аналитические продукты вы можете посмотреть на странице моего профиля. 
Данный индикатор не мой, находится в свободном доступе, но его нет на форуме MQL5. Поэтому решил его выложить здесь. На данный момент использую некоторые модификации средних скользящих в своих стратегиях. Предыдущая версия здесь

Доступные методы (MA_Method):   

  1.    SMA                      Simple Moving Average
  2.    EMA                      Exponential Moving Average
  3.    Wilder                  Wilder Exponential Moving Average
  4.    LWMA                   Linear Weighted Moving Average
  5.    SineWMA              Sine Weighted Moving Average
  6.    TriMA                   Triangular Moving Average
  7.    LSMA                    Least Square Moving Average (or EPMA, Linear Regression Line)
  8.    SMMA                   Smoothed Moving Average
  9.    HMA                     Hull Moving Average by A.Hull
  10.    ZeroLagEMA          Zero-Lag Exponential Moving Average
  11.    DEMA                    Double Exponential Moving Average by P.Mulloy
  12.    T3_basic               T3 by T.Tillson (original version)
  13.    ITrend                   Instantaneous Trendline by J.Ehlers
  14.    Median                  Moving Median
  15.    GeoMean               Geometric Mean
  16.    REMA                     Regularized EMA by C.Satchwell
  17.    ILRS                       Integral of Linear Regression Slope
  18.    IE_2                       Combination of LSMA and ILRS
  19.    TriMAgen                Triangular Moving Average generalized by J.Ehlers
  20.    VWMA                    Volume Weighted Moving Average
  21.    JSmooth                 M.Jurik's Smoothing
  22.    SMA_eq                  Simplified SMA
  23.    ALMA                     Arnaud Legoux Moving Average
  24.    TEMA                     Triple Exponential Moving Average by P.Mulloy
  25.    T3                         T3 by T.Tillson (correct version)
  26.    Laguerre                Laguerre filter by J.Ehlers
  27.    MD                         McGinley Dynamic
  28.    BF2P                      Two-pole modified Butterworth filter by J.Ehlers
  29.    BF3P                      Three-pole modified Butterworth filter by J.Ehlers
  30.    SuperSmu               SuperSmoother by J.Ehlers
  31.    Decycler                 Simple Decycler by J.Ehlers
  32.    eVWMA                   Modified eVWMA
  33.    EWMA                     Exponential Weighted Moving Average
  34.    DsEMA                    Double Smoothed EMA
  35.    TsEMA                     Triple Smoothed EMA
  36.    VEMA                      Volume-weighted Exponential Moving Average(V-EMA)

Какие цены используются для построения средних скользящих:

  1.    close                       Close
  2.    open                        Open
  3.    high                         High
  4.    low                          Low
  5.    median                    Median
  6.    typical                     Typical
  7.    weightedClose          Weighted Close
  8.    medianBody             Median Body (Open+Close)/2
  9.    average                    Average (High+Low+Open+Close)/4
  10.    trendBiased              Trend Biased
  11.    trendBiasedExt         Trend Biased(extreme)
  12.    haClose                    Heiken Ashi Close
  13.    haOpen                    Heiken Ashi Open
  14.    haHigh                     Heiken Ashi High   
  15.    haLow                      Heiken Ashi Low
  16.    haMedian                  Heiken Ashi Median
  17.    haTypical                  Heiken Ashi Typical
  18.    haWeighted               Heiken Ashi Weighted Close
  19.    haMedianBody           Heiken Ashi Median Body
  20.    haAverage                 Heiken Ashi Average
  21.    haTrendBiased           Heiken Ashi Trend Biased
  22.    haTrendBiasedExt      Heiken Ashi Trend Biased(extreme) 

TimeFrame                            = 0                  Выбор таймфрейма, "сurrent" - текущий
Price                                     = 0                  Выбор цен, по которым идёт построение
MA_Period                             = 14                Период усреднения средней скользящей
MA_Shift                               = 0                   Сдвиг средней скользящей на указанное число периодов (свечей или баров)
MA_Method                           = SMA               Выбор формулы средней скользящей
ShowInColor                          = true              Показывать/скрыть отрисовку цветов, повышение цен одним цветом (на выбор), при падении другим цветом (на выбор)
Number of bars counted        = 0                   Нанесение на график на указанное количество свечей (баров), "0" - в построении участвуют все бары       

Alerts, Emails & Notifications

AlertOn                                = false              Отключение/включение звуковых оповещений при смене направления средней скользящей
AlertShift                             = 1                    Сдвиг периодов (свечей), через которое будет приходить оповещение после смены направления
SoundsNumber                     = 5                    Количество звуковых оповещений
SoundsPause                        = 5                    Пауза в секундах между звуковыми оповещениями
UpTrendSound                      = "alert.wav"     Выбор звукового файла при смене тренда с нисходящего на восходящий
DnTrendSound                      = "alert2.wav"   Выбор звукового файла при смене тренда с восходящего на нисходящий
EmailOn                               = false              Отключение/включение отправки сообщений на почту
EmailsNumber                      = 1                   Количество отправляемых сообщений на почту

PushNotificationOn               = false              Отключение/включение отправки сообщений на смартфон "push"



Bands Envelopes Know Sure Thing Bands Envelopes Know Sure Thing

Комбинированный универсальный индикатор с сигналами.

Советник Os_Pro9 V.1 Советник Os_Pro9 V.1

Советник использует коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.

AbsorptionSignal AbsorptionSignal

Прошу не судить строго, моя первая работа, и первая написанная программа впринципе в жизни. Принцип стратегии по которой сам работаю и можно сказать торгую в плюс: "Паттерн поглощение, правда слегка измененный, при появлении сигнала, советник отправляет сообщение на устройство, в моем случае на телефон, и после я уже сам решаю открывать ордер или нет" Прошу адекватной критики и советов, заранее спасибо

Использование функции ExpertRemove() для уменьшения времени тестирования Использование функции ExpertRemove() для уменьшения времени тестирования

Если добавить параметр который ограничивает потери в процессе тестировании эксперта и следить за этим параметром, чтобы в нужный момент вызвать функцию ExpertRemove() - это заставит тестер прервать тестирование данной итерации, но оставит тестеру всю статистику и все результаты тестирования данной итерации.