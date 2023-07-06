Добавляем индикатор на график, сохраняем шаблон под именем default.

Теперь все вновь открытые графики будут открываться с этим индикатором.





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Попросили сделать такой же индикатор для МТ4.

Он у меня получился очень тормознутый, можно сказать - не рабочий

Но благодаря Nikolai Semko индикатор для МТ4 изменяющий шрифт ценовой шкалы у нас теперь есть.