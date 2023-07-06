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Индикаторы

ScalePrice - ценовая шкала для слабовидящих. - индикатор для MetaTrader 4

Nikolai Semko
Опубликовал:
Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
Просмотров:
5983
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL4\Include\Canvas\
iCanvas_CB.mqh (46.84 KB) просмотр
ScalePrice.mq4 (12.11 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Добавляем индикатор на график, сохраняем шаблон под именем default.

Теперь все вновь открытые графики будут открываться с этим индикатором.


//---

Попросили сделать такой же индикатор  для МТ4.

Он у меня получился очень тормознутый, можно сказать - не рабочий

Но благодаря Nikolai Semko индикатор для МТ4 изменяющий шрифт ценовой шкалы у нас теперь есть.

Использование функции ExpertRemove() для уменьшения времени тестирования Использование функции ExpertRemove() для уменьшения времени тестирования

Если добавить параметр который ограничивает потери в процессе тестировании эксперта и следить за этим параметром, чтобы в нужный момент вызвать функцию ExpertRemove() - это заставит тестер прервать тестирование данной итерации, но оставит тестеру всю статистику и все результаты тестирования данной итерации.

AbsorptionSignal AbsorptionSignal

Прошу не судить строго, моя первая работа, и первая написанная программа впринципе в жизни. Принцип стратегии по которой сам работаю и можно сказать торгую в плюс: "Паттерн поглощение, правда слегка измененный, при появлении сигнала, советник отправляет сообщение на устройство, в моем случае на телефон, и после я уже сам решаю открывать ордер или нет" Прошу адекватной критики и советов, заранее спасибо

Reaper_v2.8.mq4 Reaper_v2.8.mq4

Интересный советник на сигналах индикатора Alligator,ATR и индикатора Moving Averages.

Reversible martin-antimartin on RSI Reversible martin-antimartin on RSI

Эксперт использует два варианта на выбор управления манименеджментом: мартин и антимартин, входа по рынку с выставлением стоп-лосса и тейк - профита