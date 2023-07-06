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ScalePrice - ценовая шкала для слабовидящих. - индикатор для MetaTrader 4
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Aleksandr Slavskiihttps://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
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- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Добавляем индикатор на график, сохраняем шаблон под именем default.
Теперь все вновь открытые графики будут открываться с этим индикатором.
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Попросили сделать такой же индикатор для МТ4.
Он у меня получился очень тормознутый, можно сказать - не рабочий
Но благодаря Nikolai Semko индикатор для МТ4 изменяющий шрифт ценовой шкалы у нас теперь есть.
Если добавить параметр который ограничивает потери в процессе тестировании эксперта и следить за этим параметром, чтобы в нужный момент вызвать функцию ExpertRemove() - это заставит тестер прервать тестирование данной итерации, но оставит тестеру всю статистику и все результаты тестирования данной итерации.AbsorptionSignal
Прошу не судить строго, моя первая работа, и первая написанная программа впринципе в жизни. Принцип стратегии по которой сам работаю и можно сказать торгую в плюс: "Паттерн поглощение, правда слегка измененный, при появлении сигнала, советник отправляет сообщение на устройство, в моем случае на телефон, и после я уже сам решаю открывать ордер или нет" Прошу адекватной критики и советов, заранее спасибо
Интересный советник на сигналах индикатора Alligator,ATR и индикатора Moving Averages.Reversible martin-antimartin on RSI
Эксперт использует два варианта на выбор управления манименеджментом: мартин и антимартин, входа по рынку с выставлением стоп-лосса и тейк - профита