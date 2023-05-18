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Использование функции ExpertRemove() для уменьшения времени тестирования - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Sorokin
Andrey Sorokin

Andrey Sorokin

2 кода 15 комментариев
Просмотров:
2938
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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При тестировании эксперта тестер в каждой итерации (в каждом наборе параметров) прогоняет весь выбранный диапазон дат от начала до конца, несмотря на то что эксперт в случае неудачной комбинации параметров уже обнулил депозит и дальше не "торгует".

Но, если добавить параметр который ограничивает потери в процессе тестировании эксперта и следить за этим параметром, чтобы в нужный момент вызвать функцию ExpertRemove() - это заставит тестер прервать тестирование данной итерации, но оставит тестеру всю статистику и все результаты тестирования данной итерации. Пример в коде.

В блоке объявления переменных задаем переменную ограничивающую потери эксперта, в данном случае - нижний предел свободных средств на счете (то что называется "Свободная маржа" в окне терминала):

extern int FreeMargin = 90;  //Свободные средства (в валюте счета)

Затем, в блоке события OnTick() мы наблюдаем за этими самыми свободными средствами и если их стало меньше нашего предела - вызываем функцию ExpertRemove() и прекращаем тестирование данной итерации (конечно же мы также проверяем что мы находимся в тестере (результат функции IsTesting()), а не в реальном боевом режиме):

void OnTick()   
  {
  . . .   
  if(IsTesting()&&AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)<=FreeMargin) ExpertRemove();
  . . .

Тестер собирает статистику данной итерации и запускает тестирование следующего набора данных не доходя до конца диапазона дат для данного набора.

Ну в самом деле, зачем продолжать тестирование если данный набор параметров уже провалился - депозит счета не увеличился, а уменьшился :)

Скриншоты.

 

Начальный депозит 

  

Условие неудачи


Скриншот предполагаемого(расчетного) времени тестирования без этой полезной функции

Скриншот предполагаемого(расчетного) времени тестирования без этой полезной функции


Скриншот предполагаемого(расчетного) времени тестирования со включенной функцией

Скриншот предполагаемого(расчетного) времени тестирования со включенной функцией


На деле разница даже больше чем здесь получается из картинок. Тестирование 1 неудачной итерации без функции занимает примерно 20 секунд, с функцией за 1 секунду тестируются 2-5 (и даже больше) итераций, в зависимости от степени неудачности :)

Абсолютно необязательно использовать "Свободная маржа" в качестве условия выхода из теста, можно использовать любые другие условия подходящие для вас и ваших задач.

Также не обязательно делать отслеживаемый параметр внешним (extern), просто так его удобнее контроллировать без перекомпиляции каждый раз. Можно сделать это extern на этапе тестирования и отладки, а затем в финальной версии просто убрать совсем или как вы захотите :)

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