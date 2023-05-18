При тестировании эксперта тестер в каждой итерации (в каждом наборе параметров) прогоняет весь выбранный диапазон дат от начала до конца, несмотря на то что эксперт в случае неудачной комбинации параметров уже обнулил депозит и дальше не "торгует".

Но, если добавить параметр который ограничивает потери в процессе тестировании эксперта и следить за этим параметром, чтобы в нужный момент вызвать функцию ExpertRemove() - это заставит тестер прервать тестирование данной итерации, но оставит тестеру всю статистику и все результаты тестирования данной итерации. Пример в коде.

В блоке объявления переменных задаем переменную ограничивающую потери эксперта, в данном случае - нижний предел свободных средств на счете (то что называется "Свободная маржа" в окне терминала):

extern int FreeMargin = 90 ;

Затем, в блоке события OnTick() мы наблюдаем за этими самыми свободными средствами и если их стало меньше нашего предела - вызываем функцию ExpertRemove() и прекращаем тестирование данной итерации (конечно же мы также проверяем что мы находимся в тестере (результат функции IsTesting()), а не в реальном боевом режиме):

void OnTick () { . . . if (IsTesting()&& AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )<=FreeMargin) ExpertRemove (); . . .

Тестер собирает статистику данной итерации и запускает тестирование следующего набора данных не доходя до конца диапазона дат для данного набора.

Ну в самом деле, зачем продолжать тестирование если данный набор параметров уже провалился - депозит счета не увеличился, а уменьшился :)

Скриншоты.

Начальный депозит

Условие неудачи









Скриншот предполагаемого(расчетного) времени тестирования без этой полезной функции





Скриншот предполагаемого(расчетного) времени тестирования со включенной функцией





На деле разница даже больше чем здесь получается из картинок. Тестирование 1 неудачной итерации без функции занимает примерно 20 секунд, с функцией за 1 секунду тестируются 2-5 (и даже больше) итераций, в зависимости от степени неудачности :)

Абсолютно необязательно использовать "Свободная маржа" в качестве условия выхода из теста, можно использовать любые другие условия подходящие для вас и ваших задач.

Также не обязательно делать отслеживаемый параметр внешним (extern), просто так его удобнее контроллировать без перекомпиляции каждый раз. Можно сделать это extern на этапе тестирования и отладки, а затем в финальной версии просто убрать совсем или как вы захотите :)