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Reaper_v2.8.mq4 - эксперт для MetaTrader 4
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Интересный советник на сигналах индикаторов Alligator и ATR. Для определения тренда подключается индикатор Moving Averages.
Сигнал на открытия позиции может производится с нескальких тайм-фреймах, выбирается в настройках, также для каждого тайм-фрейма можно задать свой TP и SL.
Использования тренда задается для каждого тайм-фрейма, при этом торговля производится на каждом тайм-фрейме самостоятельно.
Открытия позиции можно производить, как с фиксированным лотом, также и с увеличением лота после убыточной сделки, подключение и параметры задаются в настройках.
Также в советнике присутствует трейлинг-стоп открытых позиций, параметры трейлинг-стопа и подключение задаются в настройках.
Замучил мелкий шрифт в терминале? Этот индикатор делает цифры цены видимыми!Использование функции ExpertRemove() для уменьшения времени тестирования
Если добавить параметр который ограничивает потери в процессе тестировании эксперта и следить за этим параметром, чтобы в нужный момент вызвать функцию ExpertRemove() - это заставит тестер прервать тестирование данной итерации, но оставит тестеру всю статистику и все результаты тестирования данной итерации.
Эксперт использует два варианта на выбор управления манименеджментом: мартин и антимартин, входа по рынку с выставлением стоп-лосса и тейк - профитаDynamic RSI
Популярный индикатор теперь в MQL4.