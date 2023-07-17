Интересный советник на сигналах индикаторов Alligator и ATR. Для определения тренда подключается индикатор Moving Averages.

Сигнал на открытия позиции может производится с нескальких тайм-фреймах, выбирается в настройках, также для каждого тайм-фрейма можно задать свой TP и SL.

Использования тренда задается для каждого тайм-фрейма, при этом торговля производится на каждом тайм-фрейме самостоятельно.

Открытия позиции можно производить, как с фиксированным лотом, также и с увеличением лота после убыточной сделки, подключение и параметры задаются в настройках.

Также в советнике присутствует трейлинг-стоп открытых позиций, параметры трейлинг-стопа и подключение задаются в настройках.