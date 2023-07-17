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Советники

Reaper_v2.8.mq4 - эксперт для MetaTrader 4

Vasilij Fedotov
Vasilij Fedotov

Vasilij Fedotov

1 код 1 комментарий
Просмотров:
7078
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Интересный советник на сигналах индикаторов Alligator и ATR. Для определения тренда подключается индикатор Moving Averages.

Сигнал на открытия позиции может производится с нескальких тайм-фреймах, выбирается в настройках, также для каждого тайм-фрейма можно задать свой TP и SL.

Использования тренда задается для каждого тайм-фрейма, при этом торговля производится на каждом тайм-фрейме самостоятельно.

Открытия позиции можно производить, как с фиксированным лотом, также и с увеличением лота после убыточной сделки, подключение и параметры задаются в настройках.

Также в советнике присутствует трейлинг-стоп открытых позиций, параметры трейлинг-стопа и подключение задаются в настройках.

    ScalePrice - ценовая шкала для слабовидящих. ScalePrice - ценовая шкала для слабовидящих.

    Замучил мелкий шрифт в терминале? Этот индикатор делает цифры цены видимыми!

    Использование функции ExpertRemove() для уменьшения времени тестирования Использование функции ExpertRemove() для уменьшения времени тестирования

    Если добавить параметр который ограничивает потери в процессе тестировании эксперта и следить за этим параметром, чтобы в нужный момент вызвать функцию ExpertRemove() - это заставит тестер прервать тестирование данной итерации, но оставит тестеру всю статистику и все результаты тестирования данной итерации.

    Reversible martin-antimartin on RSI Reversible martin-antimartin on RSI

    Эксперт использует два варианта на выбор управления манименеджментом: мартин и антимартин, входа по рынку с выставлением стоп-лосса и тейк - профита

    Dynamic RSI Dynamic RSI

    Популярный индикатор теперь в MQL4.