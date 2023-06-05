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PriceScale - ценовая шкала для слабовидящих. - индикатор для MetaTrader 5
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Добавляем индикатор на график, сохраняем шаблон под именем default.
Теперь все вновь открытые графики будут открываться с этим индикатором.
version "1.05" - текущая цена отображается в зависимости от того, по какой цене строятся графики.
version "1.07" - вертикальное масштабирование графика
Smooth Gradient
Градиент с плавным изменением цвета. Расчеты производятся на основе цветового пространства OKhsl.OK Color Space
Конвертация цвета из формата RGB в формат OKhsl (OKhsv) и обратно
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Скрипт для быстрого изменения метода (чередование EMA/SMA/LWMA) и периода (+/- шаг) скользящей средней.Клонирование графиков TradingView в MetaTrader 5
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