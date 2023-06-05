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Индикаторы

PriceScale - ценовая шкала для слабовидящих. - индикатор для MetaTrader 5

Aleksandr Slavskii
Aleksandr Slavskii

Aleksandr Slavskii

5 (43)
https://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
7 продуктов 2 статьи 23 кода 26 тем 1748 комментариев
Просмотров:
4750
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Добавляем индикатор на график, сохраняем шаблон под именем default.

Теперь все вновь открытые графики будут открываться с этим индикатором.




version   "1.05" - текущая цена отображается в зависимости от того, по какой цене строятся графики. 

version   "1.07" - вертикальное масштабирование графика

    Smooth Gradient Smooth Gradient

    Градиент с плавным изменением цвета. Расчеты производятся на основе цветового пространства OKhsl.

    OK Color Space OK Color Space

    Конвертация цвета из формата RGB в формат OKhsl (OKhsv) и обратно

    Quick Change MA Quick Change MA

    Скрипт для быстрого изменения метода (чередование EMA/SMA/LWMA) и периода (+/- шаг) скользящей средней.

    Клонирование графиков TradingView в MetaTrader 5 Клонирование графиков TradingView в MetaTrader 5

    Скрипт для создания кастомного символа, используя API криптобиржи Bitstamp.