Добавляем индикатор на график, сохраняем шаблон под именем default.

Теперь все вновь открытые графики будут открываться с этим индикатором.













version "1.05" - текущая цена отображается в зависимости от того, по какой цене строятся графики.

version "1.07" - вертикальное масштабирование графика

