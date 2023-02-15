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Советники

Советник Os_Pro9 V.1 - эксперт для MetaTrader 4

Борис Осипов
Борис Осипов

Борис Осипов

2 кода 11 комментариев
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10771
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(14)
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Советник Os_Pro9 V.1

        Как и предыдущий Советник (Os_Pro8 V.1)  этот Советник использует ту же коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.

         Но есть важное новшество: - советник строит коридор в начале каждого часа (00 минут) в момент зарождения новой свечи. Коридор узкий и растущая свеча легко его пробивает. После получения прибыли и, если цена продолжит двигаться в правильном направлении, будет открыт новый ордер и т.д.

Наглядный пример:

Наглядный пример

Здесь на одной свече последовательно открылись и закрылись с прибылью 7 ордеров.

После этого открылась новая свеча, и был построен новый коридор:

Новый коридор 

Если Советник был случайно закрыт (например, при выключении компьютера) или Советник был перезапущен и при этом остались незакрытые ордера, то при новом запуске он откроет следующий ордер с увеличенным лотом. Таким образом, сбоя торговли не произойдет. Это не относится к режиму(Regim) =0, в этом случае ордер будет открыт с лотом, заданным в параметрах.

В Советнике задается процент от текущего баланса, которым вы готовы рискнуть. Если баланс упадет ниже допустимого значения, Советник закроет ордера и прекратит работу.

При превышении суммарного профита всех открытых ордеров по данной валютной паре значения MinProfit, ордера закрываются и фиксируется прибыль.

Используется принцип Мартингейла.

Предусмотрены два режима работы:

0      - после получения прибыли Советник закрывает коридор до       следующего часа.

1      - после получения прибыли Советник продолжает работу.

Входные параметры

  • ·         Minuta        = 0; - минута построения коридора
  • ·         MinBalance = 50; - риск в %% от баланса
  • ·         Regim        = 0; - 0 - до получения профита,
  • ·                                   1 - продолжение работы
  • ·         Delta         = 10; - ширина коридора
  • ·         Lot            = 0.01; - размер лота
  • ·         KLot          = 2; - коэфф-т увеличения лота
  • ·         MinProfit   = 0.1; - минимальная прибыль в $$ 
  • ·         MAGIC       = 1943;

Параметр Minuta включен на тот случай, если вам по каким-либо причинам нужно построить коридор, не дожидаясь нового часа.

Глобальная переменная Expertremove (путь Сервис > Глобальные переменные > Expertremove) служит для прекращения работы Советника. 

Если Expertremove=0, Советник немедленно закрывает все ордера и прекращает работу. 

Если Expertremove=9, Советник прекратит работу после первой же прибыльной сделки (режим работы Regim=1).

Таймфрейм - H1.

Ширина коридора устанавливается индивидуально для каждой валютной пары.

Тестировать на тестере стратегий следует в режиме "Все тики...".

Важное замечание: границы коридора можно передвигать вручную, предварительно выделив красную и/или зеленую линии.

Предлагаю потестировать на демо-счете и поделиться результатами.

 

 


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