Советник Os_Pro9 V.1

Как и предыдущий Советник (Os_Pro8 V.1) этот Советник использует ту же коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.

Но есть важное новшество : - советник строит коридор в начале каждого часа (00 минут) в момент зарождения новой свечи. Коридор узкий и растущая свеча легко его пробивает. После получения прибыли и, если цена продолжит двигаться в правильном направлении, будет открыт новый ордер и т.д.

Наглядный пример:

Здесь на одной свече последовательно открылись и закрылись с прибылью 7 ордеров.

После этого открылась новая свеча, и был построен новый коридор:

Если Советник был случайно закрыт (например, при выключении компьютера) или Советник был перезапущен и при этом остались незакрытые ордера, то при новом запуске он откроет следующий ордер с увеличенным лотом. Таким образом, сбоя торговли не произойдет. Это не относится к режиму(Regim) =0, в этом случае ордер будет открыт с лотом, заданным в параметрах.

В Советнике задается процент от текущего баланса, которым вы готовы рискнуть. Если баланс упадет ниже допустимого значения, Советник закроет ордера и прекратит работу.

При превышении суммарного профита всех открытых ордеров по данной валютной паре значения MinProfit, ордера закрываются и фиксируется прибыль.

Используется принцип Мартингейла.

​ Предусмотрены два режима работы:

0 - после получения прибыли Советник закрывает коридор до следующего часа.

1 - после получения прибыли Советник продолжает работу.

Входные параметры

· Minuta = 0 ; - минута построения коридора

· MinBalance = 50; - риск в %% от баланса

· Re g im = 0; - 0 - до получения профита,

· 1 - продолжение работы

· Delta = 10; - ширина коридора

· Lot = 0.01; - размер лота

· K Lot = 2; - коэфф-т увеличения лота

· MinProfit = 0. 1 ; - минимальная прибыль в $$

· MAGIC = 1943;

Параметр Minuta включен на тот случай, если вам по каким-либо причинам нужно построить коридор, не дожидаясь нового часа.

Глобальная переменная Expertremove (путь Сервис > Глобальные переменные > Expertremove) служит для прекращения работы Советника.

Если Expertremove=0, Советник немедленно закрывает все ордера и прекращает работу.

Если Expertremove=9, Советник прекратит работу после первой же прибыльной сделки (режим работы Regim=1).

Таймфрейм - H1.

Ширина коридора устанавливается индивидуально для каждой валютной пары.

Тестировать на тестере стратегий следует в режиме "Все тики...".

Важное замечание : границы коридора можно передвигать вручную, предварительно выделив красную и/или зеленую линии.

Предлагаю потестировать на демо-счете и поделиться результатами.