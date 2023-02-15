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Советник Os_Pro9 V.1 - эксперт для MetaTrader 4
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Советник Os_Pro9 V.1
Как и предыдущий Советник (Os_Pro8 V.1) этот Советник использует ту же коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.
Но есть важное новшество: - советник строит коридор в начале каждого часа (00 минут) в момент зарождения новой свечи. Коридор узкий и растущая свеча легко его пробивает. После получения прибыли и, если цена продолжит двигаться в правильном направлении, будет открыт новый ордер и т.д.
Наглядный пример:
Здесь на одной свече последовательно открылись и закрылись с прибылью 7 ордеров.
После этого открылась новая свеча, и был построен новый коридор:
Если Советник был случайно закрыт (например, при выключении компьютера) или Советник был перезапущен и при этом остались незакрытые ордера, то при новом запуске он откроет следующий ордер с увеличенным лотом. Таким образом, сбоя торговли не произойдет. Это не относится к режиму(Regim) =0, в этом случае ордер будет открыт с лотом, заданным в параметрах.
В Советнике задается процент от текущего баланса, которым вы готовы рискнуть. Если баланс упадет ниже допустимого значения, Советник закроет ордера и прекратит работу.
При превышении суммарного профита всех открытых ордеров по данной валютной паре значения MinProfit, ордера закрываются и фиксируется прибыль.
Используется принцип Мартингейла.
Предусмотрены два режима работы:
0 - после получения прибыли Советник закрывает коридор до следующего часа.
1 - после получения прибыли Советник продолжает работу.
Входные параметры
- · Minuta = 0; - минута построения коридора
- · MinBalance = 50; - риск в %% от баланса
- · Regim = 0; - 0 - до получения профита,
- · 1 - продолжение работы
- · Delta = 10; - ширина коридора
- · Lot = 0.01; - размер лота
- · KLot = 2; - коэфф-т увеличения лота
- · MinProfit = 0.1; - минимальная прибыль в $$
- · MAGIC = 1943;
Параметр Minuta включен на тот случай, если вам по каким-либо причинам нужно построить коридор, не дожидаясь нового часа.
Глобальная переменная Expertremove (путь Сервис > Глобальные переменные > Expertremove) служит для прекращения работы Советника.
Если Expertremove=0, Советник немедленно закрывает все ордера и прекращает работу.
Если Expertremove=9, Советник прекратит работу после первой же прибыльной сделки (режим работы Regim=1).
Таймфрейм - H1.
Ширина коридора устанавливается индивидуально для каждой валютной пары.
Тестировать на тестере стратегий следует в режиме "Все тики...".
Важное замечание: границы коридора можно передвигать вручную, предварительно выделив красную и/или зеленую линии.
Предлагаю потестировать на демо-счете и поделиться результатами.
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