



BEKST ("Полосы Конверт Знать наверняка" от английского Band Envelopes Know Sure Thing) - комбинированный универсальный инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены от сглаженных и взвешенных темпов изменения цены инструмента на четырёх различных интервалах. Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно адекватных значений в пределах нормального торгового диапазона.

На основе этого инструмента может быть построена гибкая торговая стратегия для любых пар и таймфреймов. В зависимости от входных параметров возможно настроить индикатор как для скальпинга, ночного флэта, так и долгосрочного тренда.

В индикатор встроен блок сигналов, который при касании цены рисуемых линий подсказывает трейдеру о приоритетном направлении торговли. Частоту и качество сигналов тоже можно менять во входных параметрах.