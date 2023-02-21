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Индикаторы

Bands Envelopes Know Sure Thing - индикатор для MetaTrader 4

Shumer3000
Shumer3000

Shumer3000

3 кода 27 комментариев
Просмотров:
14072
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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BEKST_S

BEKST ("Полосы Конверт Знать наверняка" от английского  Band Envelopes Know Sure Thing) - комбинированный универсальный инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены от сглаженных и взвешенных темпов изменения цены инструмента на четырёх различных интервалах.  Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно адекватных значений в пределах нормального торгового диапазона.

На основе этого  инструмента может быть построена гибкая торговая стратегия для любых пар и таймфреймов. В зависимости от входных параметров возможно настроить индикатор как для скальпинга, ночного флэта, так и долгосрочного тренда.

В индикатор встроен блок сигналов, который при касании цены рисуемых линий подсказывает трейдеру о приоритетном направлении торговли. Частоту и качество сигналов тоже можно менять во входных параметрах.

    Советник Os_Pro9 V.1 Советник Os_Pro9 V.1

    Советник использует коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.

    ResSupFibo ResSupFibo

    Индикатор показывает импульс цены валютной пары с разметкой Фибо-уровнями.

    AllAverages v4.9 AllAverages v4.9

    Одна из последний версий этого индикатора на текущий момент. Огромная база разных модификаций средних скользящих, с функцией мультитаймфрейма, отправкой сигналов на почту и push уведомлений.

    AbsorptionSignal AbsorptionSignal

    Прошу не судить строго, моя первая работа, и первая написанная программа впринципе в жизни. Принцип стратегии по которой сам работаю и можно сказать торгую в плюс: "Паттерн поглощение, правда слегка измененный, при появлении сигнала, советник отправляет сообщение на устройство, в моем случае на телефон, и после я уже сам решаю открывать ордер или нет" Прошу адекватной критики и советов, заранее спасибо