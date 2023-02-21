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Bands Envelopes Know Sure Thing - индикатор для MetaTrader 4
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BEKST ("Полосы Конверт Знать наверняка" от английского Band Envelopes Know Sure Thing) - комбинированный универсальный инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены от сглаженных и взвешенных темпов изменения цены инструмента на четырёх различных интервалах. Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно адекватных значений в пределах нормального торгового диапазона.
На основе этого инструмента может быть построена гибкая торговая стратегия для любых пар и таймфреймов. В зависимости от входных параметров возможно настроить индикатор как для скальпинга, ночного флэта, так и долгосрочного тренда.
В индикатор встроен блок сигналов, который при касании цены рисуемых линий подсказывает трейдеру о приоритетном направлении торговли. Частоту и качество сигналов тоже можно менять во входных параметрах.
Советник использует коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.ResSupFibo
Индикатор показывает импульс цены валютной пары с разметкой Фибо-уровнями.
Одна из последний версий этого индикатора на текущий момент. Огромная база разных модификаций средних скользящих, с функцией мультитаймфрейма, отправкой сигналов на почту и push уведомлений.AbsorptionSignal
Прошу не судить строго, моя первая работа, и первая написанная программа впринципе в жизни. Принцип стратегии по которой сам работаю и можно сказать торгую в плюс: "Паттерн поглощение, правда слегка измененный, при появлении сигнала, советник отправляет сообщение на устройство, в моем случае на телефон, и после я уже сам решаю открывать ордер или нет" Прошу адекватной критики и советов, заранее спасибо