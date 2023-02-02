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RegressionParabolic - индикатор для MetaTrader 4
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Эффективный индикатор, который удобно применять для определения точек разворота тренда или установки стоп-приказов. Индикатор представляет собой линии, рассчитанные на основании значений Parabolic SAR. Длинна линий определяется автоматически исходя из указанного в параметрах индикатора количества волн цены. Возможно построение на ценовом графике нескольких индикаторов RegressionParabolic с разными таймфреймами.
В индикатор встроен блок подсчета баланса бычьих и медвежьих тиковых объёмов в отображаемом канале. При касании цены с одним из каналов индикатор дает рекомендацию на дальнейшие действия трейдера - рассматривать покупки, продажи или закрытие открытых позиций.
Советник может работает с любыми валютными парами. Индикаторы не используются. Стратегия не новая: советник строит ценовой коридор в соответствии с заданными параметрами. Расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.max_min_3_days
Максимум и минимум за 3 дня.
Индикатор показывает импульс цены валютной пары с разметкой Фибо-уровнями.Советник Os_Pro9 V.1
Советник использует коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.