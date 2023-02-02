



Эффективный индикатор, который удобно применять для определения точек разворота тренда или установки стоп-приказов. Индикатор представляет собой линии, рассчитанные на основании значений Parabolic SAR. Длинна линий определяется автоматически исходя из указанного в параметрах индикатора количества волн цены. Возможно построение на ценовом графике нескольких индикаторов RegressionParabolic с разными таймфреймами.

В индикатор встроен блок подсчета баланса бычьих и медвежьих тиковых объёмов в отображаемом канале. При касании цены с одним из каналов индикатор дает рекомендацию на дальнейшие действия трейдера - рассматривать покупки, продажи или закрытие открытых позиций.