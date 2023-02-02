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Индикаторы

RegressionParabolic - индикатор для MetaTrader 4

Shumer3000
Shumer3000

Shumer3000

3 кода 27 комментариев
Просмотров:
8575
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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RegressionParabolic

Эффективный индикатор, который удобно применять для определения точек разворота тренда или установки стоп-приказов. Индикатор представляет собой линии, рассчитанные на основании значений Parabolic SAR. Длинна линий определяется автоматически исходя из указанного в параметрах индикатора количества волн цены. Возможно построение на ценовом графике нескольких индикаторов RegressionParabolic с разными таймфреймами.

В индикатор встроен блок подсчета баланса бычьих и медвежьих тиковых объёмов в отображаемом канале. При касании цены с одним из каналов индикатор дает рекомендацию на дальнейшие действия трейдера - рассматривать покупки, продажи или закрытие открытых позиций.

    Советник Os_Pro8 V.1 Советник Os_Pro8 V.1

    Советник может работает с любыми валютными парами. Индикаторы не используются. Стратегия не новая: советник строит ценовой коридор в соответствии с заданными параметрами. Расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.

    max_min_3_days max_min_3_days

    Максимум и минимум за 3 дня.

    ResSupFibo ResSupFibo

    Индикатор показывает импульс цены валютной пары с разметкой Фибо-уровнями.

    Советник Os_Pro9 V.1 Советник Os_Pro9 V.1

    Советник использует коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.