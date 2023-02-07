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Индикаторы

ResSupFibo - индикатор для MetaTrader 4

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
10085
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает импульс цены валютной пары с разметкой Фибо-уровнями. На дисплей выводятся две линии розового и голубого цветов, тем самым указывая направление входа в рынок, и разметка из Фибо-уровней. Если цена пробивает нижнюю линию, то необходимо продавать, если верхнюю, то наоборот покупать. Хорошо работает на таймфреймах от H1 и выше. Линии поддержки и сопротивления рассчитываются как локальные экстремумы за количество баров, определяемое входным параметром индикатора iPeriod.

input uint  iPeriod=24;                     //период поиска экстремумов цены

Отсчёт для поиска экстремумов ведётся от бара за номером, который задаётся во входном параметре SignalBar.

input uint SignalBar=1;                     //номер бара для поиска экстремумов

Рис.1. Индикатор ResSupFibo

Рис.1. Индикатор ResSupFibo


RegressionParabolic RegressionParabolic

Канальный индикатор с сигналом при пробое одной из сторон.

Советник Os_Pro8 V.1 Советник Os_Pro8 V.1

Советник может работает с любыми валютными парами. Индикаторы не используются. Стратегия не новая: советник строит ценовой коридор в соответствии с заданными параметрами. Расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.

Советник Os_Pro9 V.1 Советник Os_Pro9 V.1

Советник использует коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.

Bands Envelopes Know Sure Thing Bands Envelopes Know Sure Thing

Комбинированный универсальный индикатор с сигналами.