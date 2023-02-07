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ResSupFibo - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает импульс цены валютной пары с разметкой Фибо-уровнями. На дисплей выводятся две линии розового и голубого цветов, тем самым указывая направление входа в рынок, и разметка из Фибо-уровней. Если цена пробивает нижнюю линию, то необходимо продавать, если верхнюю, то наоборот покупать. Хорошо работает на таймфреймах от H1 и выше. Линии поддержки и сопротивления рассчитываются как локальные экстремумы за количество баров, определяемое входным параметром индикатора iPeriod.
input uint iPeriod=24; //период поиска экстремумов цены
Отсчёт для поиска экстремумов ведётся от бара за номером, который задаётся во входном параметре SignalBar.
input uint SignalBar=1; //номер бара для поиска экстремумов
Рис.1. Индикатор ResSupFibo
Канальный индикатор с сигналом при пробое одной из сторон.Советник Os_Pro8 V.1
Советник может работает с любыми валютными парами. Индикаторы не используются. Стратегия не новая: советник строит ценовой коридор в соответствии с заданными параметрами. Расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.
Советник использует коридорную стратегию: расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.Bands Envelopes Know Sure Thing
Комбинированный универсальный индикатор с сигналами.