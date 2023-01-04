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Profit of the current symbol 2 - индикатор для MetaTrader 4
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Версия одноименного индикатора, адаптированная для МТ4.
Обновление от 31.01.2023
Добавлена возможность перетаскивания объекта мышкой. Перед перетаскиванием следует выделить верхний объект и только потом переместить на требуемое место. Вслед за этим объектом будет перемещен и нижний объект, если он есть.
Поиск положительных свопов.StochasticTransparentArrows
Индикатор с прозрачными стрелками
Этот индикатор использует две линии линейной регрессии для выявления и измерения тенденций на рынке. Угол между линиями может быть использован для оценки силы и направления тренда, причем большие углы указывают на более сильные тенденции, а меньшие углы указывают на более слабые или более неопределенные тенденции. Индикатор может быть полезным инструментом для определения точек входа и выхода в сделках, но должен использоваться в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для подтверждения тенденций и принятия обоснованных торговых решений.max_min_3_days
Максимум и минимум за 3 дня.