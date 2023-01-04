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Индикаторы

Profit of the current symbol 2 - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Karputov
Опубликовал:
Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
8342
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Версия одноименного индикатора, адаптированная для МТ4.

Обновление от 31.01.2023

Добавлена возможность перетаскивания объекта мышкой. Перед перетаскиванием следует выделить верхний объект и только потом переместить на требуемое место. Вслед за этим объектом будет перемещен и нижний объект, если он есть.


    Swap Informer Swap Informer

    Поиск положительных свопов.

    StochasticTransparentArrows StochasticTransparentArrows

    Индикатор с прозрачными стрелками

    Fast & Slow Linear Regression Fast & Slow Linear Regression

    Этот индикатор использует две линии линейной регрессии для выявления и измерения тенденций на рынке. Угол между линиями может быть использован для оценки силы и направления тренда, причем большие углы указывают на более сильные тенденции, а меньшие углы указывают на более слабые или более неопределенные тенденции. Индикатор может быть полезным инструментом для определения точек входа и выхода в сделках, но должен использоваться в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для подтверждения тенденций и принятия обоснованных торговых решений.

    max_min_3_days max_min_3_days

    Максимум и минимум за 3 дня.