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Индикаторы

StochasticTransparentArrows - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Dmitry Fedoseev

Dmitry Fedoseev

4.7 (68)
Новый вариант эксперта exp_iCustom - exp_iCustomNew в маркете: https://www.mql5.com/ru/market/product/5660
60 продуктов 23 статьи 152 кода 122 темы 20630 комментариев
Просмотров:
6449
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Экспериментальный стрелочный индикатор на основе Стохастика с прозрачными стрелками. Смысл не в стохастике,  а в прозрачных стрелках.

Индикатор с прозрачными стрелками

Индикатор рисует стрелки разного размера и цвета при пересечении главной и сигнальной линии и при пересечении главной и уровня.

Параметры: 

  • K, D, S, M, P - параметры Стохастика (периоды K, D, S, метод сглаживания и цена);
  • L - нижний уровень, верхний рассчитывается как 100-L;
  • Opacity1 - непрозрачность стрелок нижнего слоя (0-255);
  • Opacity2 - непрозрачность стрелок верхнего слоя (0-255).


    Close Time Close Time

    Краткое описание

    Transactions history Transactions history

    Скрипт для МТ4 отображает все закрытые сделки в истории счета.

    Swap Informer Swap Informer

    Поиск положительных свопов.

    Profit of the current symbol 2 Profit of the current symbol 2

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