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StochasticTransparentArrows - индикатор для MetaTrader 4
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Экспериментальный стрелочный индикатор на основе Стохастика с прозрачными стрелками. Смысл не в стохастике, а в прозрачных стрелках.
Индикатор рисует стрелки разного размера и цвета при пересечении главной и сигнальной линии и при пересечении главной и уровня.
Параметры:
- K, D, S, M, P - параметры Стохастика (периоды K, D, S, метод сглаживания и цена);
- L - нижний уровень, верхний рассчитывается как 100-L;
- Opacity1 - непрозрачность стрелок нижнего слоя (0-255);
- Opacity2 - непрозрачность стрелок верхнего слоя (0-255).
Close Time
Краткое описаниеTransactions history
Скрипт для МТ4 отображает все закрытые сделки в истории счета.
Swap Informer
Поиск положительных свопов.Profit of the current symbol 2
Версия индикатора Владимира Карпутова для MT4