Экспериментальный стрелочный индикатор на основе Стохастика с прозрачными стрелками. Смысл не в стохастике, а в прозрачных стрелках.





Индикатор рисует стрелки разного размера и цвета при пересечении главной и сигнальной линии и при пересечении главной и уровня.

Параметры:

K, D, S, M, P - параметры Стохастика (периоды K, D, S, метод сглаживания и цена);

L - нижний уровень, верхний рассчитывается как 100-L;

Opacity1 - непрозрачность стрелок нижнего слоя (0-255);

Opacity2 - непрозрачность стрелок верхнего слоя (0-255).







