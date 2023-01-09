Этот индикатор использует две линии линейной регрессии для выявления и измерения тенденций на рынке. Угол между линиями может быть использован для оценки силы и направления тренда, причем большие углы указывают на более сильные тенденции, а меньшие углы указывают на более слабые или более неопределенные тенденции. Индикатор может быть полезным инструментом для определения точек входа и выхода в сделках, но должен использоваться в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для подтверждения тенденций и принятия обоснованных торговых решений.

Советник может работает с любыми валютными парами. Индикаторы не используются. Стратегия не новая: советник строит ценовой коридор в соответствии с заданными параметрами. Расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.

Канальный индикатор с сигналом при пробое одной из сторон.