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Индикаторы

max_min_3_days - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
6760
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор отображает максимум и минимум за последние 3 торговых дня.

    Fast & Slow Linear Regression Fast & Slow Linear Regression

    Этот индикатор использует две линии линейной регрессии для выявления и измерения тенденций на рынке. Угол между линиями может быть использован для оценки силы и направления тренда, причем большие углы указывают на более сильные тенденции, а меньшие углы указывают на более слабые или более неопределенные тенденции. Индикатор может быть полезным инструментом для определения точек входа и выхода в сделках, но должен использоваться в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для подтверждения тенденций и принятия обоснованных торговых решений.

    Profit of the current symbol 2 Profit of the current symbol 2

    Версия индикатора Владимира Карпутова для MT4

    Советник Os_Pro8 V.1 Советник Os_Pro8 V.1

    Советник может работает с любыми валютными парами. Индикаторы не используются. Стратегия не новая: советник строит ценовой коридор в соответствии с заданными параметрами. Расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.

    RegressionParabolic RegressionParabolic

    Канальный индикатор с сигналом при пробое одной из сторон.