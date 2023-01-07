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Индикаторы

Fast & Slow Linear Regression - индикатор для MetaTrader 4

Согласно техническому заданию индикатор создан искусственным интеллектом.
Опубликовал:
Lilita Bogachkova
Lilita Bogachkova

Lilita Bogachkova

16 кодов 26 тем 2014 комментариев
Просмотров:
6485
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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GBPJPYH4

Этот индикатор использует две линии линейной регрессии для выявления и измерения тенденций на рынке. Угол между линиями может быть использован для оценки силы и направления тренда, причем большие углы указывают на более сильные тенденции, а меньшие углы указывают на более слабые или более неопределенные тенденции. Индикатор может быть полезным инструментом для определения точек входа и выхода в сделках, но должен использоваться в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для подтверждения тенденций и принятия обоснованных торговых решений.


Идентификация тренда: наклон линий быстрой и медленной линейной регрессии может быть использован для определения направления и силы тренда. Крутая, восходящая линия указывает на сильный восходящий тренд, в то время как крутая, нисходящая линия указывает на сильный нисходящий тренд. Более плоская, горизонтально ориентированная линия указывает на ранжированный или боковой рынок.

Поддержка и сопротивление: линии быстрой и медленной линейной регрессии могут выступать в качестве уровней поддержки или сопротивления, в зависимости от направления тренда. В восходящем тренде линии могут выступать в качестве уровней поддержки, а это означает, что цены, как правило, отскакивают от линий и растут. В нисходящем тренде линии могут выступать в качестве уровней сопротивления, что означает, что цены, как правило, достигают линий, а затем падают.

Подтверждение тренда: Быстрые и медленные линии линейной регрессии могут быть использованы для подтверждения направления тренда. Например, если цены делают новые максимумы или минимумы, а линии линейной регрессии наклоняются вверх или вниз соответственно, это можно рассматривать как подтверждение тренда.

Разворот тренда: Разворот тренда может сигнализироваться, когда линии быстрой и медленной линейной регрессии меняют направление. Например, если линии ранее наклонялись вверх в восходящем тренде, и они начинают наклоняться вниз, это может указывать на то, что восходящий тренд подходит к концу и может начаться нисходящий тренд.

Угол между двумя линиями линейной регрессии может быть полезным индикатором силы и направления тренда. Вот несколько способов, которыми вы можете рассмотреть возможность использования угла в своем анализе:

Если угол между линиями большой и увеличивается, это может свидетельствовать о том, что тренд становится сильнее и устойчивее. Это может быть знаком для входа в сделку в направлении тренда.

Если угол между линиями большой и уменьшается, это может указывать на то, что тренд теряет импульс и может вот-вот развернуться. Это может быть признаком выхода из сделки или подготовки к потенциальному развороту тренда.

Если угол между линиями небольшой и плоский, это может указывать на то, что тренд слабый или что рынок консолидируется. Это может быть признаком того, чтобы быть осторожным при входе в новые сделки или рассмотреть возможность использования другого индикатора для подтверждения тренда.

Если угол между двумя линиями линейной регрессии невелик и обе линии указывают в одном направлении, это может указывать на то, что тренд относительно слабый, но все же присутствует. В этом случае вы можете рассмотреть возможность использования других индикаторов или методов анализа для подтверждения тренда и принятия торговых решений.

Например, вы можете искать другие технические индикаторы, которые согласуются с направлением тренда, обозначенным линиями линейной регрессии. Вы также можете рассмотреть возможность использования фундаментального анализа для оценки основных драйверов рынка и оценки вероятности продолжения тренда.

Важно знать, что небольшой угол между линиями может также указывать на то, что тренд меняется или что рынок консолидируется. В этом случае вы должны быть осторожны при входе в новые сделки и рассмотреть возможность использования других индикаторов или методов анализа для подтверждения тренда.

    Profit of the current symbol 2 Profit of the current symbol 2

    Версия индикатора Владимира Карпутова для MT4

    Swap Informer Swap Informer

    Поиск положительных свопов.

    max_min_3_days max_min_3_days

    Максимум и минимум за 3 дня.

    Советник Os_Pro8 V.1 Советник Os_Pro8 V.1

    Советник может работает с любыми валютными парами. Индикаторы не используются. Стратегия не новая: советник строит ценовой коридор в соответствии с заданными параметрами. Расчет делается на то, что рано или поздно цена выйдет из этого коридора, и мы получим прибыль.