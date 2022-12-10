CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Swap Informer - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Chumakov
Evgeniy Chumakov

Evgeniy Chumakov

3.5 (2)
20 кодов 33 темы 3599 комментариев
Просмотров:
4032
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

  Поиск символов в окне обзора рынка с положительным свопом и вывод полученных данных на экран.




StochasticTransparentArrows StochasticTransparentArrows

Индикатор с прозрачными стрелками

Close Time Close Time

Краткое описание

Profit of the current symbol 2 Profit of the current symbol 2

Версия индикатора Владимира Карпутова для MT4

Fast & Slow Linear Regression Fast & Slow Linear Regression

Этот индикатор использует две линии линейной регрессии для выявления и измерения тенденций на рынке. Угол между линиями может быть использован для оценки силы и направления тренда, причем большие углы указывают на более сильные тенденции, а меньшие углы указывают на более слабые или более неопределенные тенденции. Индикатор может быть полезным инструментом для определения точек входа и выхода в сделках, но должен использоваться в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для подтверждения тенденций и принятия обоснованных торговых решений.