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Swap Informer - эксперт для MetaTrader 4
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StochasticTransparentArrows
Индикатор с прозрачными стрелкамиClose Time
Краткое описание
Profit of the current symbol 2
Версия индикатора Владимира Карпутова для MT4Fast & Slow Linear Regression
Этот индикатор использует две линии линейной регрессии для выявления и измерения тенденций на рынке. Угол между линиями может быть использован для оценки силы и направления тренда, причем большие углы указывают на более сильные тенденции, а меньшие углы указывают на более слабые или более неопределенные тенденции. Индикатор может быть полезным инструментом для определения точек входа и выхода в сделках, но должен использоваться в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для подтверждения тенденций и принятия обоснованных торговых решений.