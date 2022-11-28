Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Close Time - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3336
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник закрывает все сделки и отложенные ордера каждый день в заданное время.
Transactions history
Скрипт для МТ4 отображает все закрытые сделки в истории счета.Zero Lines with Swaps and Comissions
This indicator allows you to calculate and display the break-even level for the current instrument.
StochasticTransparentArrows
Индикатор с прозрачными стрелкамиSwap Informer
Поиск положительных свопов.