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Советники

Close Time - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
3336
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник закрывает все сделки и отложенные ордера каждый день в заданное время.



Transactions history Transactions history

Скрипт для МТ4 отображает все закрытые сделки в истории счета.

Zero Lines with Swaps and Comissions Zero Lines with Swaps and Comissions

This indicator allows you to calculate and display the break-even level for the current instrument.

StochasticTransparentArrows StochasticTransparentArrows

Индикатор с прозрачными стрелками

Swap Informer Swap Informer

Поиск положительных свопов.